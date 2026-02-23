logo pulso
LOS POKÉMON, EN LA ´LONDON FASHION WEEK´

Por EFE

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
LONDRES.-Los Pokémon invadieron la pasarela de la Semana de la Moda de Londres (´London Fashion Week´) en su tercera jornada de la mano del diseñador neerlandés JimmyPaul, que reflexionó en una entrevista con EFE antes del desfile sobre el origen de esta colaboración con la conocida franquicia animada japonesa.

Con su colección ´Roam´ (deambular, en español), presentada en la capital británica, el modisto trasladó durante escasos veinte minutos el característico mundo de los videojuegos nipones a la ´London Fashion Week´, inspirando sus diseños en las diferentes y carismáticas criaturas de Pokémon.  Las modelos desfilaron por la pasarela mientras la pantalla central, a modo de ´Pokedex´ mostraba el Pokémon que inspiraba cada atuendo, ordenados por las diferentes tipologías existentes en la franquicia, así como una descripción de sus características de altura, peso o personalidad.

