Nada opaca mi sueño: Andrea Meza

La modelo mexicana Andrea Meza comenta que desde que la coronaron como Miss Universo ha disfrutado cada segundo de su triunfo, que ha sido el sueño de su vida hecho realidad y por lo mismo no ha tenido tiempo de enfocarse en los chismes y mentiras que han surgido en torno a ella.

"Yo estoy tan feliz por lo que estoy viviendo, tan agradecida, que no tuve tiempo para prestarle la atención a los comentarios negativos, los veía pero me causaban risa, yo veía que el chisme del plagio del vestido, que el chisme de que soy hija de Ana Gabriel, que si estaba casada, y no les hacía caso, yo ahorita estoy viviendo mi momento, es lo que siempre soñé y no estoy dejando que nada lo opaque", comenta.

También expresa el agradecimiento del pueblo mexicano que la apoyó durante todo el proceso hasta llegar a ser Miss Universo, y ahora disfruta mucho de regresar ese cariño a todos sus seguidores que esperan tomarse una foto o recibir un autógrafo de ella.

"Me fascina es algo que disfruto mucho, escuchar las palabras de la gente, es algo que me motiva porque sé que mi mensaje está llegando a las demás personas, al principio era un poco raro porque me coronaron, y yo estaba en el aeropuerto de Miami y la gente me pedía fotos, pero yo no estoy acostumbrada, ahora donde sea salgo de mi casa, camino a una tienda o a cualquier parte y la gente me detiene me gusta, si lo disfruto mucho", indica.