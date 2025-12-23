NAVIDAD EN ARMONÍA

La familia cambia, pero la Navidad sigue.

Es una celebración muy esperada por los niños y toda la familia aprovecha las fiestas para reunirse y celebrar juntos la Navidad.

¿Qué importancia tiene este ritual? ¿Qué transmitimos a nuestros hijos con motivo de estas fiestas?.

TRADICIÓN

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo primero que llama la atención cuando hablamos de la Navidad, es su permanencia a través de los siglos y lo recurrente de sus elementos y sus símbolos.

La comida, el árbol, el Belén o los adornos son acontecimientos u objetos simbólicos comunes a todas las familias, que sirven para dar sentido a estas fiestas.

ATMÓSFERA

El árbol es el elemento central, por la posición que ocupa y por las actividades que se realizan a su alrededor.

La luz, las velas y otros adornos participan de la atmósfera mágica.

Al igual que los regalos, que adquieren más importancia cuando la segunda generación accede a la paternidad.

TIEMPO FESTIVO

El desarrollo de la fiesta también obedece a secuencias parecidas: una cena de Nochebuena o comida de Navidad, el intercambio de regalos y, a menudo, un tiempo festivo en el que se comparten villancicos para niños, lecturas o un paseo.

VALORES

Esta repetición de escenas que se perpetúa, no implica ninguna rigidez, todo lo contrario.

Porque la segunda cosa que caracteriza el ritual de la Navidad es su gran flexibilidad: Cada familia se la apropia organizándola a su manera y atribuyéndole sus propios valores.

CULTURA

La Navidad perdura y se ha extendido por todo el mundo porque trasciende el aspecto comercial que tanto se critica.

Desempeña un papel importante en el seno de la familia, para quienes la componen: Para los niños, ya que marca la entrada en la cultura familiar, permite la construcción de las identidades dentro de la familia, la transmisión de mitos y valores a través de las generaciones.