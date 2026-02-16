NELLY ¡EJEMPLO DE FORTALEZA Y OPTIMISMO!
CELEBRA FELIZ SU CUMPLEAÑOS
Nelly Sulaiman de Esper festejó sus 90 años de vida rodeada del afecto de sus seres queridos y amistades cercanas, en una espléndida celebración.
Sus hijos organizaron el cálido festejo, para el que reunieron una serie de elementos, con los que crearon una agradable atmósfera.
Ahí, compartieron su felicidad, la familia y amigos de toda la vida.
La selecta concurrencia le deseó bienestar.
Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.
La tarde, con instantes memorables.
