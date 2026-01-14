logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

HABILIDAD Y RITMO

PARTICIPAN EN UNA SÚPER CLASE DE BAILE

Por Maru Bustos PULSO

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de socias del Club Deportivo Potosino demostraron su ritmo, coordinación y estilo en una Súper Clase de Baile.

El evento reunió a las bailarinas más audaces que practican esta disciplina con constancia, entrega y la mejor actitud, optimismo y entusiasmo, desde hace ya varios años.

Con una temática especial, realizaron coreografías de varios ritmos que tanto les atraen.

Para dar mayor realce su presentación, lucieron una playera conmemorativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su destacada actuación, como el carisma que poseen, fue reconocido entre compañeras y amigas.

Eso sí, gran derroche de energía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF
ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

SLP

Maru Bustos

ELIGE NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA
FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

SLP

Maru Bustos

RECONOCEN SU HUMANITARIA LABOR, ENTREGA Y PROFESIONALISMO

¡CÁLIDO ENCUENTRO!
¡CÁLIDO ENCUENTRO!

¡CÁLIDO ENCUENTRO!

SLP

Maru Bustos

GENERACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UASLP

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA EMOCIONADA ENTRE AMIGAS