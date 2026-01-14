HABILIDAD Y RITMO

Un grupo de socias del Club Deportivo Potosino demostraron su ritmo, coordinación y estilo en una Súper Clase de Baile.

El evento reunió a las bailarinas más audaces que practican esta disciplina con constancia, entrega y la mejor actitud, optimismo y entusiasmo, desde hace ya varios años.

Con una temática especial, realizaron coreografías de varios ritmos que tanto les atraen.

Para dar mayor realce su presentación, lucieron una playera conmemorativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su destacada actuación, como el carisma que poseen, fue reconocido entre compañeras y amigas.

Eso sí, gran derroche de energía.