AYER HOY MAÑANA

"Empecemos el año por felicitarnos: por los momentos que quisimos tirar la toalla y sacamos fuerza para seguir adelante. Por esas noches de insomnio y al día siguiente levantarnos con una sonrisa. Por luchar y lograr hacer realidad nuestros sueños. Por esos días que no podíamos contener el llanto, pero aun así sacamos fuerza para apoyar a quien lo necesitaba. Por guardar silencio ante una ofensa, aunque el alma nos dolió profundamente. Ya te felicitaste por los amaneceres llenos de sol que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Por los grandes amigos que hemos sabido conservar; y aceptar con paz a quien se fue. Te felicitaste por tus éxitos. Por dar ánimo y amor sin esperar nada a cambio. Por ser respetado y amado por alguien especial. Por el amor de tu familia y el cariño incondicional de tus amigos. Hoy: feliciítate por ser quien eres, único e irrepetible. Por el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Por ser fuertes, por aprender día a día que tenemos las mejores cosas de este mundo. Por la música, por sonreír, correr, saltar. Por la magia de seguir aquí..." Anónimo... Santoral para hoy: Félix y Macrina, abuelos de San Basilio. Rogerio y Orodico... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Maru Muñiz Meade, Adriana Villasuso, Mariana de la Maza, Maru Celis, Pelancha Ortuño a quienes se las enviamos hasta donde radica, todas pasarán este día acompañadas de sus respectivas familia; así mismo a Alfredo Escobar, que estará rodeado de sus seres queridos... Desde aquí un abrazo a cada uno de ellos... Enviamos nuestra sentida condolencia a todos los familiares de quienes han partido a gozar de la Gloria del Señor: Toño López Orta; Memo Cadena García; Ángeles Nieto González; Karla García Tejeda; Eduardo Chenhalls Delgado; y Ángeles Pérez Murillo que han volado muy alto hacia la Casa Celestial... A sus respectivas familias que el Señor los llene de bendiciones en estos momentos de dolor... Descansen paz Toño, Memo, Ángeles, Karla, Eduardo y la Chaparra y luzca para ellos la luz perpetua... Festejaron 102 Años de la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo y con esto a sus fundadores Madre Ana María Gómez y el Padre Félix de Jesús Rougier del Colegio Motolinía por donde han pasado numerosas generaciones que se formaron en las filas de este plantel educativo, el que sigue con sus principios desde su apertura en nuestra ciudad... Felicitaciones para todas las Religiosas que han estado al frente de esta Institución y que sigan contando muchos años más para la educación de niños y niñas... En la celebración de una vuelta más al Sol, Ana Paula González Cortés fue objeto de numerosos parabienes de parte de sus papas: Luis Ángel González Villa y Pía Cortés Villasuso, sus hermanos Santiago y María José, su abuela, tíos, primos y compañeros de estudios... Desde esta columna le deseamos a Pau muchas más vueltas al Sol... Con una cena La Bene festejó a todas las Enfermeras y Enfermeros que prestan sus conocimientos en este centenario Hospital que cuenta con los mejores estándares en atención a sus enfermos... Presidieron la reunión Lic. Enrique Martínez López y su esposa Rocío Zavala de Martínez con los integrantes de la Junta Directiva; así mismo con el Contador Sergio Martínez Govea, Director Administrativo y el Doctor Rubén Martínez Gutiérrez, Director Médico... Celebró sus 60 años Chuy Garza Herrera al lado de su esposa Nereida Ramos, sus hermanos, cuñados y amigos que compartieron con él la comida que ofreció en la Ex Hacienda de Peñasco... Enhorabuena al festejado desde esta columna... Enviamos felicitaciones para mañana a Susana Guerra Molina con motivo de su cumpleaños que pasará al lado de sus hijos, nietos, hermanas y amigas... Hasta la próxima...