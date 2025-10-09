Papa León XIV insta a líderes sindicales de Chicago por dignidad humana

ROMA (AP) — El papa León XIV instó el jueves a los líderes sindicales de Chicago a abogar por los inmigrantes y dar la bienvenida a las minorías en sus filas mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica la imposición de fuertes medidas contra la inmigración en la ciudad natal del pontífice.

"Aunque reconozco que son necesarias políticas adecuadas para mantener seguras a las comunidades, los animo a seguir abogando para que la sociedad respete la dignidad humana de los más vulnerables", afirmó León.

La audiencia fue programada antes del despliegue de tropas de la Guardia Nacional para proteger propiedades federales en el área de Chicago, entre ellas, un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, quien acompañó a los líderes sindicales, dijo que León estaba bien informado sobre la situación en el terreno. En una entrevista con The Associated Press, Cupich manifestó que el pontífice ha dejado claro, incluso en comentarios recientes, que los migrantes y los pobres deben ser tratados de manera que se respete su dignidad humana.

"No tuve que decirle mucho, porque parecía tener claro lo que estaba sucediendo", dijo Cupich más tarde a la AP.

Afirmó que el jefe de la Iglesia Católica instó a los obispos de Estados Unidos en particular a "hablar con una sola voz" sobre el tema. El prelado esperaba que la inmigración fuera un tema prioritario en la agenda de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que se realizará en noviembre.

"Esto tiene que ser el asunto principal ahora mismo. Este es el tema del día. Y no podemos eludirlo", señaló Cupich.

Los líderes católicos de Estados Unidos han denunciado las fuertes medidas del gobierno de Trump, que ha separado familias e incitado temores de que las personas puedan ser detenidas y deportadas en cualquier momento. La administración ha defendido tales medidas como necesarias para salvaguardar la seguridad pública y nacional.

"Él (León) quiere que nos aseguremos, como obispos, de levantar la voz en nombre de los indocumentados o de cualquier persona vulnerable para preservar su dignidad", dijo Cupich. "Todos debemos recordar que compartimos una dignidad común como seres humanos".

Afirmó que se sintió alentado por los comentarios que León hizo la semana pasada, en los que defendió la decisión del cardenal de honrar al senador de Illinois Dick Durbin por su trabajo de ayuda a los inmigrantes. Los planes suscitaron objeciones de algunos obispos conservadores de Estados Unidos debido al apoyo del poderoso senador demócrata al derecho al aborto, y finalmente declinó el premio.

Fue la segunda reunión en igual número de días en que el primer papa estadounidense de la historia escuchó de primera mano a un obispo de Estados Unidos que se encuentra en la primera línea de la imposición de medidas migratorias. El miércoles, el obispo de El Paso, Mark Seitz, llevó a León cartas de familias inmigrantes desesperadas.

Cupich estaba en Roma para asistir a varias reuniones en el Vaticano y para acompañar a un grupo de colegiales de Chicago que recibieron un saludo especial de León durante su audiencia general de los miércoles. Los niños habían organizado su propio "simulacro de cónclave" en la escuela la primavera pasada y las imágenes de sus deliberaciones se hicieron virales en línea mientras se desarrollaba el verdadero cónclave en Roma. Llegaron a la audiencia del miércoles vestidos como cardenales, guardias suizos y el propio papa.