PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A

Patricio Tacea Contreras recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Lo acompañaron sus papás: Andrés Tacea y Gabriela Contreras. Al igual, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

Sus padrinos: Jorge Barrera y Sofía Valladares.

El presbítero Salvador González Vásquez invitó a los papás y padrinos del niño a educarlo con valores que lo formen como una persona de bien.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, derramó sobre las sienes del pequeño, el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarlo e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la ceremonia, la concurrencia les felicitó.

Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los Tacea Contreras compartieron con sus invitados instantes de ¡gran felicidad!

