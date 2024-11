¿Por qué hoy se festeja el Día Internacional del Hombre?

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una iniciativa establecida en 1999 por el Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago.

Este día, tiene como propósito destacar la importancia del bienestar de los hombres y niños, promover relaciones más igualitarias entre géneros y poner en valor los modelos masculinos positivos, esto de acuerdo con la página del Gobierno de México.

La conmemoración no busca competir con el Día Internacional de la Mujer, sino que pretende ser un espacio para reflexionar sobre las contribuciones y desafíos que enfrentan los hombres en la sociedad contemporánea.

El Día Internacional del Hombre fue impulsado originalmente por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, quien promovió la iniciativa en 1992. Sin embargo, no fue hasta 1999 que la fecha se institucionalizó oficialmente a nivel global.

El evento tiene seis pilares fundamentales, entre ellos:

-Promover modelos masculinos positivos.

-Celebrar las contribuciones de los hombres a la familia, la sociedad y el medio ambiente.

-Centrarse en la salud y el bienestar físico, emocional y social de los hombres.

En la actualidad, más de 60 países celebran este día, y se suma el respaldo de organismos como la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que destacan su relevancia en la lucha por la igualdad de género.

Uno de los temas principales que aborda esta conmemoración es la salud física y mental de los hombres. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres en América viven entre cinco y siete años menos que las mujeres, siendo las principales causas de mortalidad:

-Enfermedades cardiovasculares.

-Diabetes.

-Lesiones por accidentes.

-VIH/SIDA.

-Suicidio.

La falta de atención a la salud emocional es otro reto significativo. Durante décadas, los hombres han sido socializados para evitar expresar emociones como tristeza o miedo, lo que puede derivar en problemas de salud mental no tratados.

En México, y en otros países, el Día Internacional del Hombre sirve como plataforma para promover nuevas masculinidades que desafíen el machismo y los estereotipos de género. Campañas y actividades buscan sensibilizar sobre la importancia de roles más equitativos en el ámbito privado y público, así como resaltar el impacto positivo de los hombres en áreas como la crianza, el matrimonio y la comunidad.

Además, se han impulsado iniciativas para combatir la violencia de género y generar conciencia sobre cómo los sistemas patriarcales afectan tanto a hombres como a mujeres.