¡PRECISIÓN EN EL GREEN! TORNEO DE PRIMAVERA

Algunas de las más expertas bastoneras de la localidad participaron en el Torneo de Primavera Femenil, que se llevó a cabo en el Club Campestre de San Luis.

Las anfitrionas fueron las jugadoras de este club y las invitadas, las bastoneras de La Loma Residencial & Club de Golf.

La acción en el green inició por la mañana, con la salida por escopetazo.

Las golfistas más audaces vivieron horas plenas de acción, en las que las sorpresas no faltaron. Desde luego que las participantes derrocharon estilo, habilidad, destreza y energía en el green.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras.