CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

¡AL AGUA!

CELEBRA SU CUMPLE CON UNA ALBERCADA

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
M aría Emilia Heinze Zarur festejó su cumpleaños con una divertida albercada.

Sus papás: Emilio Heinze y Michelle Zarur la apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta acuática.

Feliz, recibió en el Club Deportivo Potosino a un grupo de amigas, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.

En una atmósfera agradable disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Así, el convivio se prolongó con gran alegría.

Eso sí, ¡qué energía!

