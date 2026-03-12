¡AL AGUA!
CELEBRA SU CUMPLE CON UNA ALBERCADA
Galeria
M aría Emilia Heinze Zarur festejó su cumpleaños con una divertida albercada.
Sus papás: Emilio Heinze y Michelle Zarur la apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta acuática.
Feliz, recibió en el Club Deportivo Potosino a un grupo de amigas, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.
En una atmósfera agradable disfrutaron de una tarde de intensa diversión.
Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.
Así, el convivio se prolongó con gran alegría.
Eso sí, ¡qué energía!