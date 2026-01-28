¡QUÉ ENTUSIASMO!
FESTEJA EN GRANDE UN AÑO MÁS DE VIDA
Oscar Hernández cumplió 76 años de vida y lo festejó ¡en grande! con la familia y los grupos de amigos.
A la dicha que le embargó se sumaron Graciela Martínez y sus hijos Oscar, Jorge y Montse Hernández, quienes prepararon los detalles para la cálida celebración.
En una atmósfera agradable transformaron las áreas del restaurante del Club Deportivo Potosino, donde se efectuó el encuentro, a fin de recibir a los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida al cumpleañero.
Estuvieron a convivir con los amigos de toda la vida.
Ahí, recordaron interesantes anécdotas vividas a través de los años que fortalecen el afecto y la armonía que les une.
La noche, plena de emociones y agradables sorpresas.
