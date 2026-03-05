logo pulso
INAUGURAN GALERÍA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ABRE CON HOMENAJE Y DIÁLOGO ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA

Por Redacción PULSO

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El pasado 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Galería de Arte del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, en una ceremonia que reunió a distinguidos miembros del gremio, arquitectas y arquitectos, artistas, académicos, estudiantes y amigos.

La apertura del espacio estuvo acompañada por un emotivo conversatorio en homenaje al Arquitecto Andrés Roy Hardy Martínez, cuya trayectoria profesional y aportación al pensamiento arquitectónico fueron reconocidas como ejemplo de compromiso, sensibilidad y rigor creativo.

El diálogo permitió reflexionar sobre la profunda relación entre arquitectura, arte y matemática, destacando cómo la geometría —desde la tradición euclidiana hasta los sistemas contemporáneos de diseño— constituye el lenguaje estructural de la forma y la belleza.

En el marco del evento se inauguró también una exposición que reúne obra de la Maestra Tere Palau Trujillo y del propio Arquitecto Andrés Roy Hardy Martínez, estableciendo un diálogo plástico entre distintas miradas creativas que convergen en la exploración del espacio, la proporción y la armonía.

Durante el mensaje inaugural se destacó el carácter simbólico de esta nueva Galería como punto de intersección entre razón y emoción, entre cálculo y expresión artística. 

Se evocaron conceptos como el número p y la proporción áurea, entendidos no solo como constantes matemáticas, sino como metáforas de la armonía que subyace en la arquitectura y el arte.

Con esta apertura, el Colegio reafirma su vocación de generar espacios de reflexión y encuentro, consolidando la Galería como un laboratorio de ideas y un territorio de exploración estética al servicio de 

la comunidad. 

La velada concluyó con un mensaje claro: inaugurar esta Galería es abrir un círculo que no se cierra, un espacio permanente donde arquitectura y arte dialogan bajo la constante eterna de la belleza.

