INAUGURAN GALERÍA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

El pasado 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Galería de Arte del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, en una ceremonia que reunió a distinguidos miembros del gremio, arquitectas y arquitectos, artistas, académicos, estudiantes y amigos.

La apertura del espacio estuvo acompañada por un emotivo conversatorio en homenaje al Arquitecto Andrés Roy Hardy Martínez, cuya trayectoria profesional y aportación al pensamiento arquitectónico fueron reconocidas como ejemplo de compromiso, sensibilidad y rigor creativo.

El diálogo permitió reflexionar sobre la profunda relación entre arquitectura, arte y matemática, destacando cómo la geometría —desde la tradición euclidiana hasta los sistemas contemporáneos de diseño— constituye el lenguaje estructural de la forma y la belleza.

En el marco del evento se inauguró también una exposición que reúne obra de la Maestra Tere Palau Trujillo y del propio Arquitecto Andrés Roy Hardy Martínez, estableciendo un diálogo plástico entre distintas miradas creativas que convergen en la exploración del espacio, la proporción y la armonía.

Durante el mensaje inaugural se destacó el carácter simbólico de esta nueva Galería como punto de intersección entre razón y emoción, entre cálculo y expresión artística.

Se evocaron conceptos como el número p y la proporción áurea, entendidos no solo como constantes matemáticas, sino como metáforas de la armonía que subyace en la arquitectura y el arte.

Con esta apertura, el Colegio reafirma su vocación de generar espacios de reflexión y encuentro, consolidando la Galería como un laboratorio de ideas y un territorio de exploración estética al servicio de

la comunidad.

La velada concluyó con un mensaje claro: inaugurar esta Galería es abrir un círculo que no se cierra, un espacio permanente donde arquitectura y arte dialogan bajo la constante eterna de la belleza.