¡VAMOS EQUIPOS!
TORNEO DE FUTBOL DE SEMANA SANTA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
Galeria
Los más audaces jugadores y apasionados al deporte mundial, viven las acciones del tradicional Torneo de Futbol de Semana Santa del Club Deportivo Potosino.
Desde las gradas del Estadio de Futbol de este Club, los socios e invitados apoyan a sus favoritos; les ovacionan y lanzan porras.
Durante estos días, en las tribunas se vive uno de los mejores ambientes de temporada.
¡Vaya energía!
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