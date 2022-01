Series y películas relacionadas con la moda para disfrutar en Año Nuevo 2022

El final del año 2021 nos sorprendió con producciones audiovisuales donde se puede ver un desfile de outfits increíbles y donde la moda parece ser un personaje más, con películas como "La Casa Gucci" (House of Gucci) y series como "Emily en París", en su segunda temporada.

Además, en la comodidad de nuestro hogar, el streaming siempre nos permite volver a ver series y películas fashionistas emblemáticas, como "El Diablo viste a la moda", o descubrir unas no tan populares, pero buenas, vinculadas con el mundo de la moda, ¿ya viste "Girlboss"? Sin más que adelantarte, te dejamos nuestra lista de títulos para que disfrutes este fin de semana.

Recientes

La Casa Gucci

El 25 de noviembre fue el estreno de "La Casa Gucci", del director Ridley Scott, protagonizada por un gran elenco, conformado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons, Jared Leto, entre otros. Esta película narra el episodio del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), heredero de la fortuna de la firma italiana, y la vinculación de su exesposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), con su muerte.

El diseño de vestuario es uno de los atractivos del filme, porque muestra tendencias y tesoros de la marca, de los años 1975 a 1995. Está a cargo de la británica Janty Yates, quien tomó inspiración y piezas de los archivos de Gucci, además hizo compras en tiendas vintage. Aún hay algunas funciones en los cines mexicanos.

And Just Like That…

"Sex and the City" es un éxito que no pierde vigencia y es una referencia en el universo de la moda. El vestuario estuvo en manos de unas de las diseñadoras más admiradas de la industria, Patricia Field, la mente detrás del outfit con el icónico tutú de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en los créditos de inicio de la serie.

La realización de "And Just Like That…", su secuela, es una de las mejores noticias para los seguidores de las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas (a excepción de Samantha). En esta producción no participó Field, pero los looks que han mostrado hasta ahora son fascinantes. El estreno fue el 9 de diciembre en HBO Max. Hasta ahora han transmitido 5 capítulos y este fin te puedes poner al día.

Emily en París

La diseñadora de vestuario Patricia Field también puso su talento en la serie "Emily en París", protagonizada por Lily Collins y transmitida en Netflix. El personaje principal, una estadounidense viviendo en Francia, nos muestra atuendos eclécticos y atrevidos, con mezclas de texturas y estampados que quizá muchos ni imaginamos que podrían lucir bien. Además, el trabajo de Emily en el contexto de la moda también nos permite dar una mirada a otras tendencias.

La segunda temporada se estrenó el 22 de diciembre de 2021. Nos ha gustado disfrutar de los coloridos outfits, no solo de Emily, sino también de sus amigas. Y no pierdan de vista los clásicos elegantes de su jefa, Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu.

The Ferragnez

Es la docuserie sobre la vida de la popular pareja conformada por la influencer y empresaria Chiara Ferragni y el cantante Fedez. Ella es un icono de estilo que no solo creó su propia marca de ropa y accesorios tras su éxito en el mundo digital, sino que las firmas más lujosas la aman y no dudan en tenerla como imagen.

Constantemente Chiara publica postales de su vida y outfits de envidia con sus más de 25 millones de seguidores en Instagram, pero no todo es dicho ahí. En esta producción de Amazon Prime Video la familia nos permite ver lo más íntimo de sus vidas y no podemos negar que también nos encanta apreciar uno que otro look de Chiara.

The Bold Type

Inspirada en la vida de la exeditora de Cosmopolitan, Joanna Coles. Es una serie muy fresca pero que, poco a poco, te presenta temas para reflexionar como la aceptación de diferentes tipos de cuerpo en la industria. Se centra en la amistad de tres chicas que trabajan en la revista femenina Scarlet, cada una con un estilo único y todos te servirán de inspiración para ir a la oficina.

Quizá donde podemos ver más interés en el mundo de la moda es en el personaje de Sutton Brady, quien es aspirante a estilista en los inicios de la historia. Además, los estilismos de las sesiones de fotografía y el cuarto donde guardan ropa y accesorios te darán mucha inspiración. La jefa de ellas, Jacqueline Carlile (Melora Hardin) es el personaje basado en Coles, es todo un icono de estilo que puede servir de guía para las mujeres que rondan los 50. Se puede ver en Netflix y estamos en espera de la quinta temporada.

Girlboss

Está inspirada en la historia de la fundadora de la empresa Nasty Gal, Sophia Amouroso, quien se dedicó a buscar tesoros vintage de la moda en tiendas de segunda mano y otros lugares para revolucionar la venta de ropa online en su momento. Es interesante ver cómo levantó su imperio con pocos recursos, con aciertos y errores, por supuesto. La serie fue estrenada en 2017, cuenta solo con una temporada de 13 episodios, que se pueden ver en Netflix.

Para volver a ver

El diablo viste a la moda

No nos cansamos de ver esta película de 2006 con las actuaciones increíbles de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Andy (Hathaway) no tiene experiencia en el mundo de la moda, pero obtiene el trabajo "soñado" para cualquier fashionista, ser una de las asistentes de la poderosa e influyente Miranda Presley (Streep), quien dirige una exitosa revista de moda. Las exigencias de la fría Miranda pondrán a prueba a Andy más de una vez.

El cambio de imagen de la protagonista es impresionante, es un filme donde hay muchas marcas de lujo que te enamoran. Detrás del vestuario también está Patricia Field, quien obtuvo una nominación al Óscar por su trabajo aquí, Meryl Streep también fue nominada.

Extra: clásicos

Si quieres ver un par de clásicos, tanto por la historia como por los outfits, te recomendamos ver, o volver a ver, "Desayuno con diamantes" (Breakfast at Tiffany’s, 1961), con el icono de estilo Audrey Hepburn y vestuario a cargo de Givenchy. De los setenta, puedes ver el filme "Annie Hall" (1977), si te gusta Woody Allen, donde Diane Keaton lleva un estilo único, basado principalmente en la incorporación de prendas masculinas. Gran parte del vestuario tiene la firma de Ralph Lauren.