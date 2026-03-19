TARDE DE INTENSA ALEGRÍA
DISFRUTA ENTRE AMIGAS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Galeria
Camila Santiago Castillo se reunió con sus amigas en una animada celebración para festejar sus nueve años de vida.
Humberto Santiago Martens y Gabriela Castillo con su pequeña hija Camila eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.
Feliz, Camila recibió a sus invitados, entre ellos, compañeras de colegio.
El agradable encuentro se efectuó en el jardín del Club Campestre de San Luis, donde las niñas se encontraron con inflables, eurobongie y divertidos atractivos con los que vivieron una tarde de acción y diversión extrema.
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Ahí, demostraron su habilidad y destreza en algunas actividades recreativas e interactivas.
Desde luego, el ambiente con gran intensidad. Eso sí, ¡gran derroche de energía!
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