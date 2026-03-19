TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Camila Santiago Castillo se reunió con sus amigas en una animada celebración para festejar sus nueve años de vida.

Humberto Santiago Martens y Gabriela Castillo con su pequeña hija Camila eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.

Feliz, Camila recibió a sus invitados, entre ellos, compañeras de colegio.

El agradable encuentro se efectuó en el jardín del Club Campestre de San Luis, donde las niñas se encontraron con inflables, eurobongie y divertidos atractivos con los que vivieron una tarde de acción y diversión extrema.

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Ahí, demostraron su habilidad y destreza en algunas actividades recreativas e interactivas.

Desde luego, el ambiente con gran intensidad. Eso sí, ¡gran derroche de energía!