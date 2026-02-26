El Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí presentó la nueva Licenciatura en Comunicación y Producción Digital que inicia actividades este mismo ciclo escolar.

Salvador García, director de entrada de la carrera, explicó que la licenciatura inicia en agosto, con un plan de estudios basado en la comunicación del siglo XXI.

Entre las materias y asignaturas incluye redes sociales, streaming, series, cine y la preparación para aprovechar el auge de contar historias.

Precisó que las empresas, desde las más grandes del mundo hasta las más pequeñas, buscan en general historias y su propia narrativa aprovechando diferentes plataformas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advierte que en el perfil de egreso deberá haber jóvenes competentes para generar contenidos, por medio de la lectura y el pensamiento crítico, este último como parte de una triada que incluye el emprendimiento y el uso de tecnologías de última generación, tres características del plan de estudios de la Comunicación y Producción Digital.

La licenciatura está planeada para ocho semestres que serán cruzados completos en San Luis Potosí, con las características del campus. Explica que un perfil de ingreso incluye que el 90 por ciento de quienes ingresarán tienen influencia y experiencia internacional.

Recordó que el Tec de Monterrey tiene de acuerdo con más de 400 universidades top del mundo, lo que permite que los egresados cursen alguna especialidad o una estancia en una empresa extranjera ocursal semestres en las mejores universidades del mundo por medio de los convenios del Tec de Monterrey.

PROMOCIÓN DE LA CARRERA

Para hablar de la carrera y abrir la mente a los aspirantes al ingreso y alumnos del Tec de Monterrey, la primer conferencia corrió a cargo de kirén miret, conductora, productora de radio, productora Starktank MasterChef y autora de Niñonautas.

La segunda conferencia incluyó a Branco Pérez Restovic, productor de campañas Coca-Cola, Chevrolet, Nescafé y Kleenex, además de ser líder de internacionalización y vinculación EXATEC de la EHE.

Otro ponente invitado es Mario P. Székely, corresponsal de El Universal, W Radio y Esquire desde California.

El otro ponente invitado es Fabricio Moreno, coordinador de operación de contenidos de Warner Brothers Discovery.