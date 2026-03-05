Tendencias de uñas en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La

trae consigo una paleta más suave y luminosa, y este año hay un color que comienza a dominar discretamente las tendencias de manicura: el

. Más sutil que un amarillo vibrante y más cálido que un nude tradicional, este tono aporta frescura sin resultar estridente.Elfunciona como undey largas. Puede llevarse en versión sólida, combinado con flores delicadas o integrado enque elevan la manicura sin sobrecargarla.Amarillo, naranja y floresLas flores siguen siendo un clásico de temporada, pero este año se llevan en versión delicada y minimalista. Destacan diseños con pequeñas. El amarillo puede lucir muy bien en combinación con el naranja y un detalle floral.UñasconLosen, rosa y amarillo crean un efecto "aura" muy sutil que aporta dimensión sin necesidad de dibujos complejos. Es ideal si quieres algo primaveral pero más elegante y discreto.UñasOtra tendencia fuerte es llevar cada uña diferente, pero dentro de una misma paleta. Combinaciones de rayas, cuadros, puntos ycomo rojo, amarillo y café. Este estilo es perfecto para quienes buscan algo más creativo y juguetón sin perder coherencia visual.Uñas pastel conLos tonos, azul cielo y rosa suave se combinan concomo flores, conchas o pequeñas figuras en gel. Estos detalles añaden textura y hacen que la manicura se sienta más especial sin requerir una longitud extra.Las uñas con diseño polka dot siguen en auge. Para quienes prefieren algo más sobrio, lossobreson una opción elegante y fácil de mantener. Este tipo de manicura combina perfecto con looks formales y eventos de día.La clave delestá en su. Puede sentirsecuando se mezcla con flores suaves, moderno si se combina con líneas gráficas o sofisticado cuando se lleva en acabado liso y brillante.