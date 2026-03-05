Tendencias de uñas en México
Diseños florales y minimalistas destacan en la manicura de primavera con tonos cálidos.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Laprimavera trae consigo una paleta más suave y luminosa, y este año hay un color que comienza a dominar discretamente las tendencias de manicura: el amarillo mantequilla
. Más sutil que un amarillo vibrante y más cálido que un nude tradicional, este tono aporta frescura sin resultar estridente.
El amarillo mantequilla funciona como un acento perfecto de uñas cortas y largas. Puede llevarse en versión sólida, combinado con flores delicadas o integrado en diseños minimalistas que elevan la manicura sin sobrecargarla.
Amarillo, naranja y flores
Las flores siguen siendo un clásico de temporada, pero este año se llevan en versión delicada y minimalista. Destacan diseños con pequeñas margaritas. El amarillo puede lucir muy bien en combinación con el naranja y un detalle floral.
Uñas amarillo mantequilla con efecto aura
Los degradados en tonos durazno, rosa y amarillo crean un efecto "aura" muy sutil que aporta dimensión sin necesidad de dibujos complejos. Es ideal si quieres algo primaveral pero más elegante y discreto.
Uñas mix & match
Otra tendencia fuerte es llevar cada uña diferente, pero dentro de una misma paleta. Combinaciones de rayas, cuadros, puntos y colores vibrantes como rojo, amarillo y café. Este estilo es perfecto para quienes buscan algo más creativo y juguetón sin perder coherencia visual.
Uñas pastel con detalles 3D
Los tonos amarillo mantequilla, azul cielo y rosa suave se combinan con aplicaciones en relieve como flores, conchas o pequeñas figuras en gel. Estos detalles añaden textura y hacen que la manicura se sienta más especial sin requerir una longitud extra.
Polka dot nails
Las uñas con diseño polka dot siguen en auge. Para quienes prefieren algo más sobrio, los lunares negros sobre base amarilla son una opción elegante y fácil de mantener. Este tipo de manicura combina perfecto con looks formales y eventos de día.
La clave del amarillo mantequilla está en su versatilidad. Puede sentirse romántico cuando se mezcla con flores suaves, moderno si se combina con líneas gráficas o sofisticado cuando se lleva en acabado liso y brillante.
