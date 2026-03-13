UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC REALIZA EL FORO "JUSTICIA VIOLETA"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí llevó a cabo el Foro Justicia Violeta: Sentencias que abren camino para los derechos de las mujeres, un espacio de reflexión y análisis sobre los avances jurídicos en materia de igualdad y justicia con perspectiva de género.

El encuentro se realizó el 11 de marzo en el Campus Sur, donde estudiantes, docentes y especialistas se reunieron para dialogar sobre el impacto de las resoluciones judiciales que han marcado precedentes en la defensa de los derechos de las mujeres en México.

El foro contó con la participación de destacadas ponentes del ámbito jurídico: Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, jueza en retiro; María del Carmen López Fabia, jueza de Distrito en retiro; Aracely del Rocío Hernández Castillo, jueza del Distrito Sexto del Estado de San Luis Potosí; San Juana Jaramillo Jante, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado; y María Esther Velázquez Esparza, mediadora y vicepresidenta de la organización 50+1 San Luis Potosí.

Durante las conferencias se abordaron temas relacionados con la importancia de las sentencias que han abierto camino para la protección de los derechos de las mujeres, así como la necesidad de fortalecer la perspectiva de género dentro del sistema judicial y en la formación de nuevas generaciones de profesionistas.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad Cuauhtémoc reafirma su compromiso con la educación, la justicia social y la promoción de espacios de diálogo que impulsen la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.