Para viajar, hacer deporte, trabajar, salir con amigos.

Las zapatillas son uno de los complementos que nunca pasan de moda, da igual cuándo hayan sido diseñadas o cuándo las comprarás, siempre podrás volver a usarlas una y otra vez.

Además, son muy versátiles ya que se adaptan a distintos estilos, dependiendo si te apetece apostar más por un look casual o uno más elegante.

INDISPENSABLES

Hace unos años, los usábamos fundamentalmente para practicar deporte y aquellas de marca, se consideraban símbolo de estatus.

Sin embargo, ahora eso ha cambiado ya que son más accesibles y uno de los complementos más aclamados por el público, convirtiéndose así en un indispensable entre quienes adoran la moda.

SNEAKERS

Ya sea por su confort u originalidad, las sneakers han logrado colarse en prácticamente todos los armarios, sin importar la edad y por encima de las tendencias.

Son un complemento capaz de alegrar tus looks más clásicos aportando un aire fresco y divertido a la par que cómodo.

Y estos looks conformados a partir de zapatillas clásicas, desde Converse hasta New Balance, lo demuestran. ¿Necesitas inspiración para innovar con tus favoritas? Sigue leyendo y te prometemos que la encontrarás.

COSMOPOLITA Y CÓMODO

Las New Balance 550 se lanzaron en 1989 y, pese a que han pasado más de treinta años, vuelven a estar en auge esta temporada, en varios de sus colores.

Son muy fáciles de combinar con pantalones en tonos claros en looks monocromáticos, pero también con vaqueros, esa prenda que, todas lo sabemos, encaja con todo.

El resultado, en cualquier caso, será un estilismo informal perfecto para un día de paseo.

SPORT

Las Adidas forum low son otro diseño que se lleva mucho esta temporada. Y es que no importa que lleves un look más casual, sofisticado o deportivo porque estas zapatillas quedarán bien con todo, sobre todo si sigues ese truco de conectarlas cromáticamente con el resto del estilismo.

ESTILO NAVY

Como no podían faltar las clásicas Converse All Star que, pese a su más de 100 años de historia, se siguen colando en los looks diarios de todo el mundo, ya sea en su vertiente clásica en color negro o blanco, en las nuevas versiones con plataforma, piel o incluso con borreguito por dentro, como podemos verlas este año.

Podrás llevarlas con pantalón oscuro y jersey de rayas, o incluso con vestidos ya que son una apuesta segura y quedan bien con todo, aportando siempre ese aire relajado y rockero a tus looks.

TOTAL LOOK

Creadora de tendencias y seguida por millones de chicas en todo el mundo, la top Hailey Bieber sabe a la perfección cómo combinar sus clásicas zapatillas Nike Air force one con uno de los tonos del momento, el mostaza.

Lo hace con un total look en ese color compuesto por americana, suéter, pantalón e incluso sombrero y mascarilla a juego; un ejemplo perfecto de que, si arriesgas, ganas. De esta forma, nos enseña que los clásicos pueden reinventarse y tener una segunda vida (y todas las que queramos imaginar).