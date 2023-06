2 de cada 3 empleados se sienten emocionalmente agotados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El 67% de los colaboradores mexicanos se siente emocionalmente agotado por el trabajo, de acuerdo el estudio reciente Reporte de Burnout.

Cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a licencias asociadas a salud mental y las personas que experimentan "burnout", tienen 2.6 veces más probabilidades de renunciar al trabajo.

El "burnout" se ha vuelto tendencia tanto en redes sociales como en las conversaciones diarias en el trabajo. Es un síndrome de agotamiento físico y emocional que se produce como resultado de estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado correctamente y es un problema serio que puede afectar negativamente la salud y el bienestar de los individuos, así como su desempeño en el trabajo.

El estudio elaborado por Buk, plataforma líder en gestión de recursos humanos, se llevó a cabo del 24 de abril al 5 de mayo y tuvo el objetivo de visibilizar el nivel de burnout o estrés laboral crónico que tienen las personas en sus trabajos y fue realizado considerando una muestra de mil 600 personas en México, Chile, Colombia y Perú.

Estas encuestas, además de mostrar indicadores de burnout en México y la región, también complementan la radiografía de percepción laboral, agregando el concepto del Quiet Quitting (Renuncia Silenciosa).

----Estrés laboral, las cifras

Las preguntas realizadas se orientaron a detectar con qué frecuencia el colaborador estaba experimentando sensaciones o emociones que podrían relacionarse con el estrés laboral. Por ejemplo, sentimiento de angustia antes de ir al trabajo, agobio o agotamiento con el equipo de trabajo, entre otras.

A partir de estas respuestas y en complemento con entrevistas a expertos en temas de salud mental y bienestar laboral algunos de los hallazgos más notorios del reporte son los siguientes:

Sobre el burnout: el 5 % de las personas mayores de 50 años presenta síntomas de burnout. Asimismo, los jóvenes son más susceptibles a experimentar burnout laboral.

Sobre el agotamiento laboral: es más común en hombres que en mujeres. El 67 % de los participantes de la encuesta se siente emocionalmente agotado por el trabajo.

Sobre el Quiet Quitting: el 37 % de los participantes de la encuesta no siente entusiasmo por su trabajo; el 18 % señala que en su trabajo hace el mínimo necesario por el sueldo que recibe; el 35 % no se siente realizado con lo que hace en el trabajo.

----Crear iniciativas, clave para contrarrestar el burnout

Al hablar de burnout tanto las empresas como sus colaboradores tienen la responsabilidad de contribuir para contrarrestarlo. Una de las recomendaciones más importantes es poner límites a nivel individual y como empresas, crear iniciativas que contemplen estos síntomas a nivel organizacional.

Algunas recomendaciones a nivel personal para enfrentar el burnout laboral incluyen: establecer límites claros entre la vida personal y profesional; buscar apoyo en familia y círculos de amistades; buscar ayuda profesional; priorizar un ambiente laboral sano; y procurar un itinerario de sueño adecuado.

Desde las organizaciones: empoderar a los líderes; fomentar culturas laborales sanas; evaluar seriamente la carga laboral; y tener un protocolo de apoyo oportuno.

El continuo análisis de datos, así como la innovación en tendencia sobre la gestión de recursos humanos, ha permitido a Buk poder desarrollar estos estudios sobre el clima laboral en las empresas con el fin de robustecer soluciones en beneficio de éstas y de sus colaboradores.