7 de cada 10 trabajadores no ganan suficiente para superar pobreza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En México 35 millones 582 mil trabajadores (71 % del personal ocupado) carecen de ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas, lo indispensable para superar el umbral de pobreza de una familia de dos personas, estimó Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente la Pobreza.

Esto se debe a que los modelos económico y laboral han priorizado la creación de empleos sin considerar su calidad, son trabajos que no cumplen los derechos laborales, que son derechos humanos, explicó el especialista.

Prueba de ello, dijo, es que millones de trabajos son fábricas de pobreza. Están en todo tipo de unidades económicas, incluso las grandes y en todas las ramas de la economía, incluso las más rentables.

En su opinión, es inadmisible que el 55 % de las personas que trabajan en unidades económicas grandes, y el 61 % en unidades medianas, no ganen lo suficiente para superar la pobreza.

Peor aún, en ramas rentables y productivas como los bancos, aseguradoras y corporativos, 1.7 millones, el 66 % de las personas no ganan un ingreso suficiente.

El directivo advierte que la comparación internacional del sistema laboral mexicano es muy negativa. No solo el salario mínimo, también el salario promedio de México es el más bajo de la OCDE. En los últimos 20 años, países que tenían un salario promedio menor al de México, como Hungría, la República Checa, Estonia y Lituania lo han superado ampliamente.

Rogelio Gómez destaca que los bajos salarios son la principal causa de la pobreza en México. Desde su punto de vista "No hay política social o programa social que pueda sustituir al trabajo digno como la vía sostenible para la superación de la pobreza".

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirman el diagnóstico, pues muestra que desde 2005, alrededor del 40 % de la población no gana suficiente para adquirir la canasta alimentaria, es decir su ingreso laboral los pone en pobreza extrema.

Por eso es que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pretende impulsar la campaña por Salario suficiente hasta lograr un Ingreso Digno Familiar, donde se propone establecer acuerdos con líderes y organismos empresariales que se comprometan a que en su nómina no haya "fábricas de pobreza".

El paso inicial, el primer escalón, es garantizar un salario suficiente. Esto es que todas las empresas formales, al menos medianas y grandes, paguen 8 mil 500 al mes como piso mínimo que es un valor ligeramente mayor al costo de dos canastas básicas.

Rogelio Gómez afirma que ya hay iniciativas de diversos grupos empresariales en diferentes estados del país como Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y otros que están impulsando el ingreso digno y el salario suficiente. "Queremos convertir su impulso en una gran iniciativa nacional para que la IP asuma esta tarea como propia".

Adicionalmente, el organismo presentará en las próximas semanas la propuesta técnica para que la Comisión de Salarios Mínimos (Conasami) apruebe para 2023 un salario mínimo suficiente para superar el umbral de pobreza, y adquirir dos canastas básicas, con la siguiente fórmula: Incremento del 10 % más 100 pesos.