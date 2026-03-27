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Accionistas de Volaris avalan la fusión con Viva

Por El Universal

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Accionistas de Volaris avalan la fusión con Viva

Ciudad de México.- Volaris informó que los accionistas de la compañía aprobaron la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus.

Ayer, se celebró una asamblea general extraordinaria de accionistas donde se alcanzó un quórum de 93.7%, con 91.8% del capital social de la compañía.

La aprobación de esta resolución por parte de los accionistas de Volaris representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva, para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente para expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional.

Volaris seguirá trabajando para concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes, indicó la aerolínea.

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Las aerolíneas dicen que el objetivo de crear un holding, es decir, una empresa matriz que las controle mediante la propiedad de sus acciones, pero dejando operar a cada una independientemente, es para aumentar los viajes aéreos a precios bajos, colocar capital y tener eficientes costos.

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