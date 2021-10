Actividad industrial avanza en agosto: Inegi

Contra lo esperado por los especialistas del sector privado, la producción industrial reportó un avance mensual en agosto, impulsada principalmente por el dinamismo de la construcción, de acuerdo con la información publicada por el Inegi.

El indicador mensual de la actividad industrial avanzó 0.4% en términos reales en agosto de 2021 respecto al mes previo, con lo que acumula dos meses consecutivos al alza.

La sorpresa se dio por un muy buen crecimiento de la construcción, que con un incremento mensual de 1.86% tuvo su mejor desempeño de los últimos seis meses, y por una caída menos drástica a la esperada en la minería, pues la variación de -0.08% se da en el contexto del accidente en la plataforma Ku-Alfa.

Así, la perspectiva económica para el trimestre mejora ligeramente, aunque el panorama para la industria sigue siendo retador ante una coyuntura desafiante, advirtió Daniel Arias, analista económico de Monex.

Al alza destacaron por segundo mes consecutivo la construcción de obras de ingeniería civil con un incremento de 3.15% y los servicios relacionados a la minería, 5.70%.

Estos movimientos fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la caída en la extracción de petróleo y gas de -2.41% y de las actividades vinculadas a la industria eléctrica de -3.70%, segmento que también sufrió afectaciones atípicas ante las lluvias, inundaciones y fuertes vientos ocasionados por el huracán Grace.

Por su parte, las manufacturas volvieron a enfrentar complicaciones y tuvieron una muy discreta alza mensual de 0.21%. Al interior, 11 de los 22 elementos crecieron y el resto registraron caídas.

La producción de equipo de transporte retrocedió 2.99% y de aparatos eléctricos -0.86%, fue de lo más afectado ante los nuevos episodios de escasez en la oferta global de microcomponentes. No obstante, con este resultado las manufacturas comienzan a consolidarse por encima de su nivel de inicios de 2020, lo que las mantiene como el sector de mejor desempeño dentro de la actividad industrial, agregó Arias.

En su comparación anual, la producción industrial se incrementó 5.2% en términos reales en el mes en cuestión.

Por sectores de actividad económica, la construcción se elevó 7.6%, las Industrias manufactureras fueron mayores en 6.1% y la minería ascendió 1.7%; mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final cayó 4.9%.

En opinión del especialista de grupo Monex, el dato de hoy es una buena noticia para la economía, pues la debilidad del sector industrial era uno de los elementos de riesgo para el trimestre y hasta ahora no se han presentado contracciones.

Incluso, el avance de julio fue revisado de 1.05% mensual hasta 1.15%, lo que muestra que la industria ha tenido una mucho mayor resiliencia que la esperada, sobre todo gracias a los avances en la construcción, agregó Arias. Así, el riesgo de que haya una contracción en el PIB del trimestre se reduce, aunque el panorama no está exento de retos.