Acuerdan precio tope al diésel

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno acordó con gasolineros establecer un tope voluntario al precio del diésel, luego de que el litro de combustible alcanzó hasta 30 pesos, así como acciones para abaratar productos de la canasta básica.

"Se habló ya con los gasolineros y se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, sobre los 28.50 y les dije que es muy alto, hay que seguirlo bajando y estamos revisando para que pueda darse en este periodo, donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación. El diésel, es el principal insumo para el transporte de carga", afirmó.

Asimismo, la mandataria señaló que el jitomate, limón y el pollo elevaron sus precios por una helada en Florida y mayor demanda.

"Hace dos días le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que veamos la posibilidad de que estos productos puedan entrar al Pacic (Paquete contra la Inflación y la Carestía)... Estamos viendo este esquema, es temporal, hay que decirlo en estos productos es algo estacional", expresó.

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