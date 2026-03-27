logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Acuerdan precio tope al diésel

Por El Universal

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Acuerdan precio tope al diésel

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno acordó con gasolineros establecer un tope voluntario al precio del diésel, luego de que el litro de combustible alcanzó hasta 30 pesos, así como acciones para abaratar productos de la canasta básica.

"Se habló ya con los gasolineros y se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, sobre los 28.50 y les dije que es muy alto, hay que seguirlo bajando y estamos revisando para que pueda darse en este periodo, donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación. El diésel, es el principal insumo para el transporte de carga", afirmó.

Asimismo, la mandataria señaló que el jitomate, limón y el pollo elevaron sus precios por una helada en Florida y mayor demanda.

"Hace dos días le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que veamos la posibilidad de que estos productos puedan entrar al Pacic (Paquete contra la Inflación y la Carestía)... Estamos viendo este esquema, es temporal, hay que decirlo en estos productos es algo estacional", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EU gana panel laboral T-MEC contra mina Camino Rojo
EU gana panel laboral T-MEC contra mina Camino Rojo

EU gana panel laboral T-MEC contra mina Camino Rojo

SLP

El Universal

El panel del T-MEC determinó que la mina Camino Rojo violó derechos laborales y sindicales de sus trabajadores.

Bono promedio en Wall Street sube a récord en 2025: contralor Nueva York
Bono promedio en Wall Street sube a récord en 2025: contralor Nueva York

Bono promedio en Wall Street sube a récord en 2025: contralor Nueva York

SLP

AP

Thomas DiNapoli destacó que el fondo total de bonos llegó a 49.200 millones de dólares en 2025.

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación
Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación

SLP

El Universal

El recorte se da tras la reactivación de estímulos fiscales a combustibles y ante el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Sheinbaum anuncia medidas para contener precios del diésel
Sheinbaum anuncia medidas para contener precios del diésel

Sheinbaum anuncia medidas para contener precios del diésel

SLP

El Universal

El gobierno federal también analiza acciones para reducir precios en productos afectados por heladas y alta demanda, como jitomate y limón.