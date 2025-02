Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre aranceles

El director de Estudios Económicos de Banamex, Sergio Kurcyn, dijo que el mercado no le creyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la aplicación de aranceles contra México, con lo que, luego del acuerdo alcanzado con la presidenta Claudia Sheinbaum, se descarta que se impongan dichos impuestos al país.

De acuerdo con el especialista, la aplicación de aranceles de este tipo es una decisión muy irracional incluso para el mismo Trump, además del impacto que tendría en su economía y las presiones que enfrentaría por el sector empresarial de su país.

En ese sentido, dijo que México y Canadá pueden ayudar a Estados Unidos a enfrentar la amenaza comercial y geopolítica que representa China.

"Trump estuvo diciendo que iba a aplicar aranceles pero no le creímos en el caso de México. Los mercados no le creyeron, incluso ayer, a nivel mundial no le creyeron, y no le creemos porque es demasiado irracional, y porque no le conviene en el terreno geopolítico ni en el económico", planteó Kurczyn.

Por su parte, el también director de estudios económicos de Banamex, Iván Arias, dijo que la institución financiera tiene dos escenarios sobre la aplicación de aranceles. En el moderado, serían temporales de 3 a 4 meses, cuyo impacto en la actividad del país sería de una caída del PIB de apenas 0.4% al cierre de 2025.

En un escenario negativo, con la aplicación permanente de aranceles, se provocaría una caída de 2% al cierre del año para la economía mexicana, llevando al tipo de cambio a una paridad de 21.50 pesos por dólar.

De acuerdo con Arias, la aplicación de aranceles de manera temporal ppor parte del gobierno de Estados Unidos, ayudaría a Trump a convencer a su base temporal de que sí cumple con sus amenazas y su forma de presionar en las negociaciones.

Colaborar con EU en seguridad, señal positiva y distinta a AMLO, dice Banamex

En opinión de la directora de análisis político de Banamex, Nydia Iglesias, el movimiento de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la frontera, no descuida a otras entidades que enfrentan altos problemas de inseguridad y marca un cambio en la colaboración que se ha tenido en sexenios pasados en la materia con el gobierno de Estados Unidos.

"La reticencia que había existido entre los gobiernos mexicanos en los dos sexenios previos a Sheinbaum a estrechar los mecanismos de seguridad, está comenzando a ceder", dijo.

En tanto, Kurcyn dijo que dentro de los temas donde seguirá la presión por parte de Estados Unidos, con la declaración de terroristas a los cárteles mexicanos, si bien puede presionar al sector financiero a reforzar sus controles en prevención de lavado de dinero, también puede verse como una señal de mayor colaboración y cambio en la política que aplicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los cambios en las políticas de seguridad en México ayudarían a que hubieran mayores implicaciones e impacto en el ambiente de negocios en inversión en México, el que Estados Unidos viera que hay una colaboración muy importante y que ya se abandonó la política de seguridad del presidente López Obrador", añadió.

La directora de análisis político de Banamex, Nydia Iglesias, puntualizó que en el arranque de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, le ha ido "excelentemente bien", y después de la primera negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre los aranceles, está generando confianza en el país, a pesar de no ser tan carismática que su antecesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, resaltó que internamente está mandando señales positivas de que sí se está enfrentando el tema de inseguridad; sin embargo, se tiene incertidumbre de cómo terminará la puesta en marcha de la reforma judicial.