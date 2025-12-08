Advierten cuadruplicación de tarifas hoteleras en Mundial FIFA 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Los partidos por el Mundial de la FIFA 2026 generarán una mayor demanda de hospedaje, lo que se traducirá en fuertes incrementos de las tarifas hoteleras hasta de cuatro veces el promedio actual, por encima de los incrementos en Estados Unidos y Canadá, advirtió la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur).

"El alza supera los ajustes previstos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde las variaciones estimadas para junio y julio de 2026 se ubican entre 55% y 92%, de acuerdo con datos de la consultora Lighthouse Intelligence", afirmó el director general de Amvitur, Sean Cázares Ahearne.

Se trata de un comportamiento atípico en el mercado hotelero, el cual resulta de comprar tarifas para junio del próximo año con las de noviembre de 2025, lo que contrasta con las sedes de los países vecinos que registran un aumento de un solo dígito.

Pese a ese importante aumento en el hospedaje de México, el directivo de la asociación dijo que podría registrarse una "nueva escalada en precios y episodios de saturación".

Agregó que los expertos recomiendan activar estrategias que faciliten la captación de reservas de último momento y permitan cubrir la demanda excedente fuera del inventario hotelero tradicional"

Ello, abre la oportunidad a que "viviendas turísticas" ofrezcan servicios con "flexibilidad, cobertura territorial y disponibilidad inmediata", gracias a ese tipo de hospedaje se podría evitar que la oferta hotelera genera una expectativa negativa a los visitantes.

Ante la proximidad del mundial a iniciar el 11 de junio y terminar el 19 de julio en los tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá, Cázares Ahearne señaló que "la FIFA ya reconoce a este tipo de alojamiento como parte integral de las soluciones oficiales de hospedaje. Las viviendas turísticas serán determinantes para complementar la infraestructura hotelera y asegurar la capacidad de alojamiento durante el evento, además de facilitar la distribución de la derrama económica más allá de los corredores turísticos tradicionales", añadió.

Recordó que de acuerdo con la firma Deloitte aproximadamente 44 mil viviendas se convertirán en hospedaje turístico, sobre todo se ocupará por personas que no han realizado aún sus reservaciones o que aún no cuentan con algún paquete corporativo.

El directivo explicó que "este tipo de hospedaje generaría un impacto directo de aproximadamente 87 millones de dólares en gasto en la ciudad, así como más de 13 millones de dólares en ingresos para anfitriones locales, cifras que reflejan su relevancia como complemento a la oferta hotelera".