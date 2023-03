Advierten escasez de vivienda social

A-AA+

La escasez de vivienda social desde que desaparecieron los subsidios del gobierno federal afecta cada vez más a zonas turísticas, donde el desarrollo inmobiliario se concentra en hoteles, centros comerciales y atracciones turísticas, pero no en vivienda para los trabajadores.

De acuerdo con Softec, consultora inmobiliaria, en Mazatlán se avecina una escasez de vivienda social ante el boom del desarrollo turístico.

Carolina Orozco, encargada de reportes trimestrales de Dinámica del Mercado Inmobiliario en Softec, explicó que en esta ciudad habrá grandes hoteles, restaurantes y centros comerciales y de entretenimiento, pero las personas de servicio que dan vida a estas amenidades no tendrán opciones para establecerse.

Por lo tanto, la construcción de vivienda social requiere de mayor atención por parte del gobierno y de los desarrolladores.

La especialista informó que de 2016 a 2021, Mazatlán experimentó un crecimiento muy vigoroso, pero en los últimos años se estabilizó dicho crecimiento, y fue en ese punto cuando se dejó de edificar vivienda social.

"Es de suma importancia que autoridades e industriales de la vivienda promuevan esta oportunidad para consolidar este crecimiento, a través de programas para la construcción de vivienda social formal. Es la disyuntiva entre consolidar o perder este impulso hasta descomponer el mercado", subrayó.

Orozco añadió que Mazatlán tiene todo y, por ello, los desarrolladores deben explorar el hacer vivienda para todo tipo de familias.

"El reto es construir edificaciones formales y con todos los servicios para quienes viven ahí, porque todos los proyectos inmobiliarios, de usos mixtos, el acuario, el parque aeroespacial y demás atractivos turísticos están generando muchos empleos", apuntó.

"Llevamos dos años sin edificar vivienda social y se agotaron los inventarios. La participación gubernamental debe ser excepcional para estos casos".

De acuerdo con Softec, en el primer semestre de 2021, se vendieron 10 viviendas de tipo social al mes en Mazatlán, en comparación con las casi 100 del segmento residencial.

Sin embargo, en 2022 ya no se vendió ninguna vivienda del segmento social en la ciudad. En cambio, se vendieron entre 90 y 110 unidades de vivienda residencial al mes.

El precio de la vivienda también se ha incrementado más en zonas turísticas que en otros estados.

En 2022, el precio de la vivienda presentó un aumento de 9% a nivel nacional, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal.

Sin embargo, hubo 16 estados donde el precio aumentó en mayor proporción, entre ellos Sinaloa, donde la vivienda se encareció 13%.