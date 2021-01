Advierten que balance de Banxico podría contaminarse de "lavado" con Ley Monreal

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) analizó y discutió la reforma a la ley del Instituto Central en materia de captación de divisas que aprobó el Senado y que fue impulsada por Ricardo Monreal, y que actualmente se encuentra pendiente de ser avalada por la Cámara de Diputados.

En la última reunión de política monetaria del 2020, fue uno de los temas que abordaron los cinco miembros del órgano colegiado, según da cuenta la minuta que difundió Banxico esta mañana.

Se menciona que la mayoría señaló que debe evitarse el riesgo de que el balance del Banco Central se contamine con recursos de procedencia ilícita, ya que pondría en riesgo la disponibilidad de las reservas internacionales y el acceso a fuentes de financiamiento externo, lo que podría propiciar inestabilidad macroeconómica y financiera.

La mayoría, es decir tres de los cinco, coincidieron en que resulta positivo que el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados haya decidido abrir un espacio para la reflexión de la propuesta, con el fin de contribuir al proceso de análisis para encontrar las mejores alternativas de solución a la problemática y a los retos planteados.

Destacaron que es fundamental que la solución que se alcance, preserve la autonomía de este Instituto Central y que no afecte su operación.

--Advierten, afectaría autonomía del Banco Central

Al hacer comentarios en lo particular, uno de los miembros del órgano colegiado, resaltó que el Banco de México ha señalado que coincide en los beneficios que se persiguen con esta propuesta para mejorar el circuito de moneda extranjera en efectivo que ingresa a nuestro país, producto de actividades legítimas.

No obstante, ha enfatizado que los esfuerzos en esta materia deben preservar la autonomía constitucional conferida al Instituto Central y no poner en riesgo la operación de Banxico y la disponibilidad de las reservas internacionales, advirtió.

Argumentó que si las acciones que se adopten en esta materia atienden los riesgos mencionados, se evitaría introducir un factor de incertidumbre considerable e innecesaria en el ejercicio de las funciones del Banco y en el del sistema financiero.

Otro hizo referencia a los comentarios recientes de una agencia calificadora sobre lo que sucedería si se aprobara la propuesta en sus términos actuales: afectaría la autonomía del Banco Central y la estabilidad macroeconómica del país.

Agregó que esto constituye un riesgo para el Banco y para el sistema financiero nacional.

En diciembre del año pasado, el Pleno del Senado aprobó por mayoría, la reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de Divisas que obliga al Banxico a adquirir los dólares y demás moneda extranjera excedentes que las instituciones de crédito no puedan repatriar a sus países de origen, y de los que no se conoce su procedencia.