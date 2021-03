Advierten que geolocalización bancaria es riesgosa e innecesaria

La implementación de geolocalización para los dispositivos de los usuarios de aplicaciones bancarias es una medida desproporcionada, riesgosa e innecesaria, señala la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

A partir de este martes 23 de marzo, los clientes y usuarios de sus canales digitales deberán proporcionar la geolocalización en tiempo real del dispositivo que utilicen para abrir cuentas, celebrar contratos o realicen operaciones, menciona R3D en un comunicado.

"La medida, establecida bajo el supuesto de la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo resulta desproporcionada, innecesaria y plantea riesgos graves para la privacidad y seguridad de las personas usuarias", subraya la organización.

R3D considera que la localización geográfica es un dato sensible que puede revelar aspectos íntimos de una persona, como su domicilio o los lugares que frecuenta.

Por lo que la medida creará bases de datos con la localización geográfica de millones de personas, lo que resulta grave considerando el historial de brechas de seguridad de los bancos nacionales, cuyas bases de datos terminan a la venta en el mercado negro.

"Estos datos, además, deberán ser conservados por las entidades financieras por un periodo no menor a diez años, lo que constituye un plazo desmesurado", advierte la organización.

Por otra parte, la geolocalización no es eficaz, ya que puede ser alterada mediante modificadores de GPS, lo que inutiliza la medida.