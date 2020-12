Advierten que reforma a Banxico genera riesgo en "lavado" de dinero

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) alertó que darle facultades al Banco de México (Banxico) para comprar dólares que no pueden repatriarse genera un riesgo sistémico al banco central en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Añadió que, en un estado democrático y moderno, no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va en contra de su autonomía.

Los integrantes de la BMA explicaron que, si se aprueba el dictamen del Senado en los términos en que está, se le transferirán a Banxico riesgos "derivados del manejo operativo de divisas", además de que se flexibilizarán de cierta manera los controles y procedimientos a que están sujetos las instituciones financieras para prevenir el "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo.

En el posicionamiento de la BMA sobre el dictamen aprobado por el Senado con la propuesta de Reforma a la Ley del Banco de México, los abogados afirmaron que "se pronuncian públicamente a favor de preservar la total autonomía del Banco de México".

Y aseguraron que es necesario "no transferirle riesgos derivados del manejo operativo de divisas o a flexibilizar de manera alguna los controles y procedimientos a que están sujetas las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los cuales funcionan como una de las principales líneas de defensa de nuestro sistema financiero".