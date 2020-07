Aerolínea Emirates cubrirá gastos por Covid-19 de sus pasajeros

La aerolínea Emirates informó que cubrirá los gastos médicos por Covid-19 y los costos de cuarentena para todos sus pasajeros, volando hacia cualquier destino.

Emirates cubrirá los gastos médicos hasta por 150 mil euros, en caso de que algún pasajero contraiga Covid-19 durante su viaje.

La cobertura no tendrá ningún costo adicional al boleto y aplica para todos los pasajeros sin importar en qué tipo de clase viajen.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Grupo Emirates, dijo que bajo la dirección de Sheikh Mohammed, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, Emirates lidera el camino para aumentar la confianza en los viajes internacionales.

"Sabemos que las personas anhelan volar a medida que las fronteras de todo el mundo se vuelven a abrir gradualmente, pero buscan flexibilidad y garantías en caso de que ocurra algo imprevisto durante su viaje", dijo bin Saeed Al Maktoum, en un comunicado.

La cobertura por Covid-19 es válida por 31 días desde el momento en que se toma el primer vuelo y cubre al pasajero incluso si viaja hacia otra ciudad después de llegar a su destino con Emirates.

Los pasajeros no necesitarán registrarse o completar ningún formulario antes de viajar y no están obligados a utilizar esta cobertura provista por la aerolínea.

La cobertura entra de manera automática cuando se reserva un vuelo en emirates.com.

Si un pasajero es diagnosticado con Covid-19 durante su viaje, simplemente tendrá que comunicarse al +971 42 70 825 o mandar un mensaje de WhatsApp al +971 56 3589937 para obtener ayuda. Esta cobertura tiene vigencia del 23 de julio al 31 de octubre de 2020.

Asimismo, Emirates cubrirá los costos de cuarentena por 100 euros al día durante 14 días, si el pasajero tiene Covid-19.

"Hemos renovado nuestras políticas de reserva para ofrecer flexibilidad. Ahora queremos llevar estas medidas al siguiente nivel, al ser los primeros en la industria en ofrecer a nuestros clientes cobertura mundial gratuita para gastos médicos de Covid-19 y costos de cuarentena en caso de que incurran en estos costos durante su viaje.

"Es una inversión de nuestra parte, sin embargo, anteponemos a nuestros clientes y creemos que esta iniciativa será bien recibida", agregó Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

La aerolínea presta servicio a más de 60 destinos entre América, Europa, África, Medio Oriente y Asia Pacífico a través de una conexión conveniente en Dubai para clientes de todo el mundo.