Aerolíneas informaban los horarios fuera de legalidad: AICM

Las aerolíneas se encargaban antes de alimentar la información en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con relación a los horarios de despegue y aterrizaje de cada vuelo.

Sin embargo, desde el pasado 26 de marzo, el principal aeropuerto del país informa en sus pantallas los horarios oficiales que se le asignan a cada aerolínea y no los que comercializan, para ordenar operaciones, evitar retrasos y fortalecer la legalidad.

"No podemos seguir permitiendo que las líneas aéreas suban a las pantallas horarios fuera de la legalidad, porque nosotros estaríamos poniendo los recursos del aeropuerto para que una aerolínea ponga datos o información que no existe legalmente", dijo Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del AICM.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también vicealmirante y piloto aviador retirado explicó que la Ley de Aeropuertos establece que el único responsable de la asignación de horarios es el Administrador del Aeropuerto y el Comité de Horarios, el cual sesiona con las aerolíneas para establecer los horarios de despegue y aterrizaje para las temporadas de invierno y verano.

Para la temporada de verano, que inició el 26 de marzo, se acordó con las aerolíneas desde el pasado 14 de diciembre que el Benito Juárez publicaría en pantalla sólo los horarios asignados.

"Nos asesoramos para no cometer arbitrariedades, vulnerar derechos de carácter laboral, sindical e incluso derechos humanos. Fuimos cuidadosos para que no se piense que es un abuso de nosotros porque hay quienes pensarán que como somos de origen militar, estamos acostumbrados a imponer nuestra regla. En este caso no es así", aseguró Velázquez Tiscareño.

Y reiteró que el AICM no puede permitir que las aerolíneas publiquen los horarios que comercializan. "La ley establece un sólo horario y ese lo emite el aeropuerto", apuntó.

El director del AICM señaló que las aerolíneas internacionales no generan problemática y se apegan a sus horarios asignados, pero entre las nacionales, Volaris es la que más incumple.

Aeroméxico cumple entre 93% y 95% de los horarios asignados; mientras Viva Aerobus con 80%, es decir, incumple 20% con diferencia de 10 a 20 minutos.

Pero Volaris cumple con 65% de sus horarios asignados y 35% los comercializa a otra hora.

"Eso es más difícil de corregir porque estamos tratando con ellos de que nuestra situación es firme, pero no queremos afectar a los usuarios... El problema es más que nada con Volaris", indicó Vázquez Tiscareño.

Esta aerolínea puede tener un horario asignado a las 8:00 horas y vuela hasta las 14:00, una diferencia de seis horas que crea retrasos y caos en las operaciones.

El director general del AICM considera que Volaris hace esto sabiendo que ni el AICM o Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano le pueden negar la operación de un vuelo y prefieren pagar la multa por operar a diferente hora el slot.

"Volaris tenía más o menos en diciembre de 40 a 60 millones de pesos acumulados de multas por no respetar la reducción de los slots que hicimos de 61 a 52 (operaciones por hora). No lo respetó y no les avisó a usuarios y vinieron a un vuelo que no existía y tuvimos una semana de caos por ellos.

"Así se la jugó y ahorita seguramente va a hacer algo así (con los horarios)", señaló Velázquez.

El director general del AICM reconoció que el cambio de horarios en pantalla pudo generar confusión, pero dijo que no quisieron hacer una campaña de comunicación previa porque no querían "un golpeteo mediático" de usuarios y de empresas que les impidiera tomar medidas.

Afirmó que no hay un sólo caso de alguien que haya perdido su vuelo porque el boleto trae el horario que comercializa la aerolínea y, en todo caso, en pantalla el vuelo aparece como demorado o no aparece y se puede pedir ayuda a personal o en la aplicación.