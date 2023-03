Aerolíneas serán responsables por cambios de horarios: Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Las líneas aéreas son las únicas responsables del ajuste en los horarios de vuelos, porque engañaron a los consumidores, fijando a "contentillo y a su conveniencia" una hora, cuando en realidad no tenían asignado ese horario, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Durante el arranque del "Operativo Vacaciones de Semana Santa 2023", el procurador aseguró que las aerolíneas no pueden descargar en nadie esa responsabilidad, es responsabilidad de ellos, "estamos abiertos en la Profeco a recibir todas las quejas, hasta ahorita --hasta la mañana de hoy-- no hemos recibido ninguna".

El funcionario afirmó que a las aerolíneas se les avisó desde el año pasado que se iban a poner los horarios reales, "se les dijo ahí viene el lobo y ahora sí ya llegó" y añadió que "no es tiempo de lavarse las manos aunque ya estemos en "Semana Santa".

Regularmente "muchas de las paisanas y los paisanos son los afectados", pero como ya quieren volver a su casa no se quejan, pero incluso desde el lugar de su residencia pueden ponerse en contacto con Profeco.

Quienes son víctimas de estos cambios de horarios "han comido camote, dicen por ahí, si no tienen ganas de comer camote llamen al 55 5568 87 22 y estamos listos para atender las quejas porque les asiste la razón, ha muchos pasajeros se les engañó con la salida de su vuelo".



¿Cuáles serán las sanciones?

El titular de la Profeco dijo que ya sea transporte terrestre, aéreo o marítimo, hoteles y en todo servicio que se haya prepagado los consumidores pueden pedir una indemnización de 20% sobre el monto del pago cuando la cancelación sea atribuible a las empresas.

"Eso es lo mejor porque las multas no benefician ni al mercado, ni a las empresas ni a los consumidores, lo que beneficia al consumidor es la indemnización que tiene como tope 20% de lo que pagué", explicó.