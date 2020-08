Aeroméxico presenta solicitud de financiamiento por mil mdd

Grupo Aeroméxico presentó ante la Juez Shelley C. Chapman, de la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una solicitud de aprobación de un financiamiento preferencial por mil millones de dólares. El financiamiento, conocido por sus siglas en inglés como DIP Financing, es en seguimiento a su proceso de reestructura financiera iniciado el pasado 30 de junio del 2020.

Aeroméxico anunció con anterioridad que estaba en proceso de obtener financiamiento adicional y hoy, sujeto a aprobación de la Corte, la compañía obtuvo el financiamiento preferencial garantizado por mil millones de dólares, por parte de fondos administrados por afiliadas de Apollo Global Management. El DIP Financing consiste en un Tramo 1 preferencial y garantizado de 200 millones de dólares; y un Tramo 2 preferencial y garantizado por 800 millones de dólares.

Los recursos del DIP Financing podrán ser sólo utilizados para ciertos gastos de operación y corporativos generales, así como gastos de la reestructura. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó que este es un paso importante en el proceso para transformar a la compañía y lograr un crecimiento sostenible de largo plazo. "A lo largo de esta etapa, continuaremos prestando a nuestros clientes el servicio excepcional y la experiencia de viaje que esperan de Aeroméxico.

"Mantendremos las operaciones del día a día, aún bajo estas circunstancias extraordinarias relacionadas con el Covid-19. Este logro es un reconocimiento al negocio operativo sólido y a la estrategia probada de la aerolínea", aseguró en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Sujeto al cumplimiento, en cada caso, de ciertos hitos, acuerdos y condiciones suspensivas acordadas con los financiadores, en la fecha de emisión de la orden de la Corte estarán disponibles hasta 100 millones de dólares del Tramo 1.

En la fecha de emisión de la orden final de la Corte, aprobando de manera definitiva el DIP Financing y cumplimiento de otras condiciones, la parte no dispuesta del Tramo 1 estará disponible en una sola exhibición. Mientras que el monto del Tramo 2 estará disponible con un desembolso inicial de 175 millones de dólares y, sujeto al cumplimiento de ciertos hitos y otras condiciones, exhibiciones subsecuentes de por lo menos 100 millones de dólares cada una. La solicitud del DIP Financing le dará a Aeroméxico la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras, en tiempo y forma, y para continuar con sus operaciones con posterioridad al procedimiento de reestructura voluntaria.

El Tramo 2 del DIP Financing contendrá la opción, para cada acreedor de este tramo, de convertir sus pasivos en acciones de la aerolínea reestructurada, en el entendido de que el ejercicio de dicha opción de conversión estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y, en su momento, a las autorizaciones corporativas y regulatorias para la emisión de las acciones correspondientes, incluyendo la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Aeroméxico. Las condiciones del DIP Financing requieren que Aeroméxico firme un Convenio de Apoyo de Accionistas (Shareholder Support Agreement) con la mayoría de sus accionistas, que representen aproximadamente 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines, bajo el cual los accionistas deberán votar, en su momento, a favor de un aumento de capital social para llevar a cabo, en su caso, la conversión del Tramo 2 del DIP Financing.

Lo anterior incluyendo la renuncia a sus respectivos derechos de preferencia para suscribir dicho aumento. También se someten a la jurisdicción de la Corte del procedimiento de Capítulo 11 respecto al alcance y términos de dicho Convenio de Apoyo de Accionistas; y acuerdan no vender sus acciones durante el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11.

Se anticipa que con el aumento de capital social, dichos accionistas, al no ejercer su derecho de preferencia, serán diluidos, por lo que su participación remanente podrá ser muy limitada. Otros accionistas dentro del público inversionista podrán ejercer su respectivo derecho de preferencia a un valor de suscripción por acción que dependerá de diversos factores que serán determinados en su momento. Como se ha reportado, ciertos miembros del Consejo de Administración son titulares, individualmente, de acciones que representan más del 1% pero menos del 10% de las acciones en circulación de Aeroméxico. Ninguno de los accionistas, individualmente, ejerce influencia significativa, control o poder sobre Aeroméxico.

Asimismo la compañía no es controlada, directa o indirectamente, por ninguna persona, entidad o gobierno extranjero. De conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, este tipo de convenios entre accionistas debe ser divulgado al público inversionista, debiendo estar disponibles para su consulta en las oficinas de la compañía.