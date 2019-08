Afectados por Ficrea tienen derecho a ser indemnizados: Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue omisa al supervisar a la sociedad financiera popular Ficrea y, por ello, los ahorradores afectados tienen derecho a ser indemnizados por el Estado.

Este miércoles la Segunda Sala de la Corte desechó un recurso de reclamación con el que la CNBV buscaba que los ministros revisaran una sentencia dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la que concedió el amparo a dos ahorradores de Ficrea para que fueran indemnizados.

En la sentencia del Colegiado, emitida en marzo pasado, los magistrados indicaron que la CNBV fue responsable de incurrir en "actividad administrativa irregular" al no intervenir a tiempo en el caso Ficrea.

La Segunda Sala de la Corte consideró que esta resolución no amerita la intervención del Máximo Tribunal pues no implica interpretación Constitucional, por ello, al desechar el recurso de reclamación de la CNBV confirmó el acuerdo del Presidente de la Corte que también desechó el recurso de revisión presentado por dicho órgano.

De este modo, al no haber recurso contra la decisión de la Sala, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) debe dictar nuevas sentencias en las demandas de responsabilidad patrimonial del Estado que presentaron los ahorradores afectados de Ficrea.

En sus nuevas sentencias, el Tribunal debe reconocer que la Comisión fue omisa en el caso Ficrea y debe establecer cómo está conducta afectó a los ahorradores para fijar los montos de indemnización, mismas que deberán ser pagadas con recursos públicos.