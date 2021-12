Afore Coppel es obligada a cobrar comisión de 0.56% en 2022

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) rechazó la comisión propuesta de Afore Coppel para cobrar 0.78% a partir de enero de 2022 al considerarla excesiva para los trabajadores.

El organismo explicó que Afore Coppel estará obligada a cobrar la comisión promedio del sistema para el año próximo de 0.56%, en tanto presenta una nueva propuesta y es aprobada por la Consar.

El regulador recordó que Afore Coppel es la que mayor número de cuentas registradas tiene en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Afore Coppel era la única administradora a la cual no se le había aprobado la comisión por parte de la Consar hace unas semanas, cuando anunció que el promedio que cobrarán las Afore a partir de enero de 2022 será de 0.56%.

Así, Afore Azteca, Citibanamex, Inbursa, Invercap, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte cobrarán a partir del año próximo una comisión de 0.57% y Pensionissste de 0.53%.

A partir de enero de 2022 entra en vigor el tope a comisiones de 0.57%, establecido en la reforma de pensiones aprobada en 2020, la cual busca mejorar los recursos de los trabajadores con cuenta de Afore al momento de su retiro.

Las Afores rechazaron desde un inicio el tope a comisiones propuesto por el ejecutivo como parte de su reforma al sistema de pensiones que fue aprobada en 2020.

La medida, basada en el argumento de que las 10 Afores que operan en el país tienen excesivas ganancias que no se reflejan en mejores rendimientos para los trabajadores, buscó aplicar un tope basado en el promedio simple de las comisiones que se cobran en Colombia Estados Unidos y Chile, el cual determinó que a partir de enero de 2022, las Afore no podrían cobrar por comisión más allá de 0.57%.

Dicha reforma provocó que Afore Azteca se amparara para evitar la disminución de comisiones; sin embargo, este jueves el recurso legal fue rechazado por un juez con lo cual a partir del año próximo todas las Afore acatarán el cobro de comisiones sin rebasar el tope de 0.57%.