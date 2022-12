Aguinaldo no es susceptible de liquidarse en especie, señala el IMCP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Si tu patrón te quiere dar una canasta navideña, un pavo o una despensa en vez de aguinaldo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), advirtió que esto no es válido.

Laura Grajeda, presidenta del IMCP, destacó que se trata de una prestación de ley que consiste en el pago de 15 días de sueldo como mínimo.

"No es susceptible de liquidarse en especie; por ende, el aguinaldo debe pagarse en la moneda de curso legal y no puede sustituirse con mercancías", matizó.

Destacó que se trata de un derecho independiente de las demás prestaciones, por lo que el patrón en ningún caso podrá argumentar dificultades económicas de las empresas o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe.

Por lo tanto, ponderó, debe corresponder al mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo y no en la entrega de mercancías.

A su vez, el vicepresidente general del IMCP, Héctor Amaya, dijo que los trabajadores deben estar al pendiente de estos detalles en sus empresas, porque estarían en contra de la ley.

Si la empresa les pretende dar un obsequio a cambio del aguinaldo, indicó que lo que procede es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Enfatizó que el 20 de diciembre es la fecha límite para la entrega del aguinaldo, por lo que después de ese plazo, si el patrón incumple con la fecha o con la entrega de algo diferente al monto monetario, se puede acudir a la Profedet.

Subirán costos laborales en 2023

Por otro lado, Héctor Amaya advirtió que las empresas enfrentarán un entorno más complicado para el 2023, pese a que no habrá una reforma fiscal.

Señaló que viene el aumento del salario mínimo general y de las cuotas patronales del IMSS, sumado a la inflación y el inminente incremento de días de vacaciones.

Todo lo anterior habrá de repercutir en los costos laborales de las empresas, y seguramente lo trasladarán en los precios de sus productos.

De ahí la importancia de elaborar presupuestos como una herramienta crítica para el éxito financiero, con límites en gastos y prioridades de los ingresos.

"Los presupuestos pueden ayudar a determinar en dónde se pueden realizar ahorros, aumentar ingresos y controlar costos", apuntó.