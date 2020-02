Ahorra, invierte y enamórate: formas de proteger tu economía

Muchos dicen que el amor todo lo puede, esto no es del todo cierto, ya que cuando el bolsillo de ambos se ve afectado, las discusiones pueden ser muy fuertes, al grado de ocasionar un divorcio. De acuerdo con información compartida por Coru.com, las parejas discuten en promedio tres veces a la semana por cuestiones económicas.

"Creer que el afecto o el amor es un sentimiento que no se afecta por el dinero es falso, hasta cierto punto. Supongamos que la relación afectiva es sólida, pero en algún momento uno de los dos pierde el trabajo y jamás logra recuperarse, ¿el estado de las finanzas en pareja sería bastante fuerte para sacarlos a ambos a flote?", cuestionó Luis Madrigal, director de Coru.

El panorama económico es de los principales influyentes en la vida en pareja, por ello hay algunas valoraciones importantes que deben considerar. La plataforma de servicios financieros preparó una lista de productos financieros que pueden ayudar a balancear y cuidar la vida económica en pareja:

Ahorro

Una vez que vives en pareja, los sueños en común surgen; además, los desembolsos que cada uno haga, desde los más comunes hasta salidas y/o viajes impactan significativamente al bolsillo de ambos. Si ambos tienen un fondo económico en común sería de gran ayuda para solventar los gastos en pareja. Es importante que hablen de las posibilidades de aportar de cada uno y el tiempo en que podrán hacerlo. Si logran una adecuada planeación, es posible que consigan hacer planes a mediano y largo plazo, sin contratiempos y sin problemas monetarios.

Seguros

Consideren tener un plan de emergencia en caso de que alguno sufra una enfermedad o fallecimiento, la imposibilidad de seguir trabajando, sumada al hueco emocional desencadenarían una serie de gastos. Ante una situación desventajosa es mejor prever y tomar precauciones, dependiendo de sus necesidades es importante que consideren un seguro de vida o de gastos médicos.

Créditos

Si están pensando en adquirir un patrimonio juntos, como una casa, quizá lo más conveniente sea pedir un crédito en pareja. Sólo si tienen planes a largo plazo, es mejor que eviten generar una deuda en común después de una separación. Recuerden que historiales crediticios sanos son óptimos a préstamos mayores, con mejores condiciones o tasas de interés más bajas.

Inversiones

Una relación llena de proyectos requiere de ayuda como las inversiones, que a diferencia del ahorro te ofrecen un porcentaje extra al final del periodo. Si establecen un plazo adecuado, podrían llegar con un margen de ganancia; sin embargo, es importante que consideren el factor de riesgo: mientras más grande sea, el porcentaje de ganancia es mayor. También es necesario mencionar que mientras el dinero esté invertido, no podrán tocarlo. Si ambos aclaran el monto que podrán aportar y el tiempo que podrán pasar sin él, al final habrán generado un buen dinero extra juntos.

Aunque el dinero no sea una condicionante o tema central en su relación, nunca está de más tener un buen balance financiero que sume y mantenga sana la relación.