AICM detalla cómo se asignan horarios de vuelo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) impartió un taller a las aerolíneas para explicar cómo se asignan los horarios de aterrizaje y despegue, conocidos como slots.

La asignación de slots es un acto administrativo responsabilidad del AICM y se da conforme a las recomendaciones emitidas por las Directrices Mundiales de Slots Aeroportuarios (WASG, por sus siglas en inglés).

Laura López, subgerente de slots, explicó que, aunque el AICM se basa en las directrices mundiales para la asignación de horarios, tiene algunas variantes para aprovechar la infraestructura operativa de la terminal aérea.

Por su parte, Balam Serrano, coordinador de Horarios de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), explicó que la AFAC sólo autoriza los horarios que asigna el AICM a las aerolíneas, por escrito.

"Por parte de la AFAC tenemos la figura del Coordinador de Horarios cuya función es supervisar la ocupación de los horarios asignados, evaluar y calificar esta ocupación por series", indicó Serrano.

Una serie son cinco horarios a la misma hora el mismo día, es decir, cinco lunes con salida a las 9:00 am, por ejemplo.

Para asignar los horarios, el AICM se guía en el Calendario Internacional de Asignación de Slots de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el cual marca dos temporadas: verano e invierno.

El verano inicia el último domingo de marzo y concluye el último domingo de octubre; mientras que la temporada de invierno inicia el último domingo de octubre y concluye el último domingo de marzo.

La AFAC, a través de la Coordinación de Horarios, evalúa y califica mensualmente los horarios asignados a las aerolíneas por serie.

"Una vez que concluye una temporada, esta Coordinación tiene la función de validar aquellos horarios que las aerolíneas operaron correctamente y aquellos que no tendrán una prioridad inferior", indicó Serrano.

Si una aerolínea no opera a tiempo o cancela recurrentemente una serie de horarios es posible que no se los vuelvan a asignar en la siguiente temporada equivalente.

Desde el pasado 25 de abril, si un vuelo no cuenta con horario de salida, la AFAC no permitirá el despegue.

Esta medida se tomó debido a que algunas aerolíneas tienen asignado un horario de despegue a las 10:00 horas, pero por así convenir a sus intereses comerciales, opera el vuelo a las 14:00 horas, difiriendo con el horario asignado.

En marzo, de los 29 mil 234 horarios asignados, 698 se hicieron fuera del horario asignado, indicó el AICM.