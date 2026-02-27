Airbus lanza un lujoso helicóptero

São Paulo, Bra.- La multinacional aeronáutica Airbus lanzó este jueves en la ciudad brasileña de São Paulo un nuevo helicóptero de lujo para clientes corporativos, cuyo interior fue diseñado por Mercedes-Benz.

El modelo, que pertenece a la exitosa línea ACH-145 de helicópteros ligeros y bimotor, tiene un precio base que ronda los 15 millones de dólares (unos 12 millones de euros) y puede transportar hasta ocho pasajeros.

Fabricado en Alemania y con seis opciones de diseño diferentes, Mercedes-Benz ofrece acabados en cuero, suelos de madera y luces indirectas, detalles inspirados en sus propios vehículos.

"Era el momento de renovar completamente la cabina", afirmó el CEO de la división de Airbus dedicada a los helicópteros corporativos, Frederic Lemos.

El presidente de la división de automóviles de Mercedes-Benz en Brasil, Ronald Koning, afirmó que necesitaron dos años para desarrollar el diseño, debido a la necesidad de adaptarlo a las exigencias de la aviación. Además de las mejoras en el interior del helicóptero, la nueva edición cuenta con las últimas actualizaciones disponibles de software, incluidas aquellas relacionadas con el despegue asistido.

Los ACH-145, que también son usados por ejércitos y equipos de defensa civil, son capaces de operar a una altitud de 2,000 pies y aterrizar en espacios reducidos.

Airbus vendió un total de 92 helicópteros corporativos el año pasado, de los cuales once fueron para Brasil, según Lemos.

Los 60 aparatos vendidos a Brasil en los últimos cuatro años confirmaron al país suramericano como uno de los mayores mercados para la división de aviación corporativa de la empresa, con una media anual de entre el 15 % y el 20 % de los pedidos totales, solo por detrás de Europa y EU.