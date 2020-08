Alcanza inflación su nivel más alto en 14 meses

La inflación continuó su tendencia al alza durante la primera mitad de agosto para alcanzar su nivel más alto en 14 meses a tasa anual, impulsada por el alza en los precios de jitomate, derechos por suministro de agua, así como gas doméstico, entre otros bienes y servicios, informó Inegi.

En la primera quincena de agosto de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.24% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 3.99%, la tasa más alta desde la primera quincena de junio de 2019.

Los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en la inflación durante la primera mitad de agosto, fueron: jitomate con un incremento quincenal de 9.51%; derechos por suministro de agua, 2.77%; gas doméstico, 1.05%; limón, 15.73%; tomate verde, 10.97%; piña, 20.21%; papel higiénico y pañuelos desechables, 1.73%; automóviles, 0.46%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.18%; y electricidad, 0.58%.

Por el contrario, los genéricos cuya disminución de precios más contribuyeron a contener la inflación en dicho periodo, fueron: gasolina de bajo octanaje con una disminución quincenal de 0.55%; pollo, -1.20%; naranja, -7.30%; huevo, -1.33%; cerveza, -0.61%; Universidad, -0.39%; plátanos, -2.18%; aguacate, -2.10%; papa y otros tubérculos, -0.89%; y cine, -1.62%.

Las entidades que reportaron la mayor alza de precios fueron: Puebla, con un incremento en la primera quincena de agosto de 0.72%; Michoacán, 0.49%; Tlaxcala y Jalisco, 0.47% respectivamente; y Querétaro, 0.37%. Por su parte, entre los estados con menor inflación destacan: Morelos con una baja quincenal de -0.13%; Tamaulipas y Chiapas, con incrementos de 0.01% en cada caso; así como Guerrero y San Luis Potosí, 0.04%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, mostró un alza de 0.18% quincenal y de 3.93% anual; al mismo tiempo, el índice de precios no subyacente aumentó 0.43% quincenal y 4.18% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.26% y los de los servicios 0.09% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.75% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.19% quincenal.