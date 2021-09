Alejandro del Valle sí es responsable del adeudo de Interjet: SAT

Si bien la detención del presidente del consejo de administración de Interjet, Alejandro del Valle, fue por otros motivos, es responsable solidario del adeudo fiscal de Interjet, puntualizó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

"Quien tiene los adeudos fiscales es la persona moral, él tomó un porcentaje importante de las acciones de Interjet, incluso antes de que fuera socio, por lo tanto es responsable solidario del adeudo fiscal", explicó durante el foro Expansión.

Aseguró que el empresario que hoy fue detenido se debió por algo que tiene que ver con un tema del gobierno de la Ciudad de México.

Recordó que el trabajo del SAT ya concluyó con la determinación de los créditos o adeudos y varios procedimientos Administrativos de la aerolínea.?"Nosotros hicimos todas las gestiones ante la Procuraduría Fiscal, presentamos el expediente y dimos vista a la Procuraduría y de ahí pasa a la Fiscalía General de la República", mencionó.

Refirió que los adeudos son porque Interjet dejó de pagar retenciones del IVA y el Impuesto Sobre la Renta desde 2013.

Enfatizó que el trabajo del SAT no es una cacería, simplemente se apegan a derecho dando certeza jurídica haciendo valer la ley.

Mencionó que hace poco, en una reunión con un grupo de la iniciativa privada, se hacía ver que antes no se estaba ejerciendo una fiscalización como la de ahora.? La jefa del SAT dijo que lo anterior era porque quizá en administraciones pasadas había negligencia o flojera.

Incluso, señaló que cuando ella llegó al SAT, se encontró que había sectores a los que nunca se les había hecho una revisión.

"Nosotros no extorsionamos a nadie, aplicamos la ley, no va con dolo ni fuera de la ley; es en estricto apego al derecho", matizó.