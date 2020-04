Alertan a empresas por pérdida de información durante 'home office'

Durante el proceso de contingencia, más de 80% de las empresas cuentan con alguna parte de su personal trabajando de manera remota por medio de recursos de la organización (equipos de cómputo, telefonía o el acceso a redes), lo que significa que toda la información de la empresa circula fuera de la misma.

El más reciente Estudio Nacional de Factores de Impacto de Vestiga Consultores, realizado a través de encuestas telefónicas a accionistas principales y directores generales de 759 empresas en México, dio a conocer que durante la jornada de sana distancia, más de 90% de las empresas ha sufrido algún tipo de fuga o pérdida de información y sólo 14% de ellas ha implementado medidas de seguridad para responsabilizar los actos negligentes o el mal uso.

De acuerdo con el estudio, 17% de las organizaciones aseguran no tener ningún miembro de su personal haciendo home office; 35% tiene no más de 10% del personal trabajando a distancia; 22% tiene más del 10%, pero menos de un tercio, 15% no más de la mitad y sólo 11% más de la mitad y casi en su totalidad.

Esto se debe a que más de la mitad de las empresas (65%) se sienten mucho o poco inseguras con el manejo que se le pueda dar a los datos corporativos desde el home office, mientras que de las restantes, 22% se siente algo segura y 13% muy segura al respecto.

Sergio Díaz, socio director de la firma, mencionó que "de manera contradictoria con su fuerte percepción de inseguridad acerca del uso de información por parte de sus empleados en home office, las empresas mexicanas tienen pocos instrumentos para responsabilizar a los empleados de un uso inadecuado o desleal de la información de sus organizaciones, puesto que sólo 14% de ellas cuenta con alguna previsión contractual o de convenio o carta responsiva de sus empleados. Esto señala el nivel de indefensión de las empresas ante empleados que manejen su información negligentemente o con dolo para beneficiarse de manera fraudulenta".

Además del mal uso de la información por parte de sus propios empleados, otras de las inquietudes de las empresas son los ataques por parte de hackers (45%) y la falta de capacitación humana (13%).

"En realidad, la mayor parte de incidentes de pérdida de información en las empresas obedece a actos de negligencia o error humano derivados de la capacitación insuficiente o inexistente que los empleados tienen para manejar adecuadamente la información en equipos de cómputo, telefonía, redes de la empresa o la llamada nube", agregó Díaz.