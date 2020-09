Alertan por reparadoras de crédito apócrifas

CIUDAD DE MÉXICO.- La desesperación de clientes de los bancos que perdieron el trabajo o redujeron la capacidad de pago de sus deudas provocó la presencia de supuestas "reparadoras de crédito" que ofrecen un borrón y cuenta nueva de los compromisos que tienen con las instituciones financieras.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se debe tener cuidado con este tipo de empresas, que se anuncian principalmente en redes sociales y ofrecen soluciones mágicas para que deudores de los bancos liquiden sus créditos con cantidades mínimas y sin impacto en su Buró.

"Que digan que me van a borrar del Buró de Crédito, eso es falso, ya que el usuario cree que van a quitar ese registro. Eso no se puede eliminar nunca y suena sospechoso y la gente debe ser prudente porque estas firmas pudieran estar estafando, sacándoles dinero y prometiendo cosas que no van a suceder", explicó el director de Análisis y Estadísticas de Productos y Servicios Financieros de Condusef, Jesús David Chávez.

El funcionario alertó sobre las firmas de crédito exprés que ofrecen soluciones inmediatas con falsos préstamos.