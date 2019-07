Alimentos que excedan límites de azúcar deberán alertarlo en etiqueta

A pesar de que se han denunciado presiones de las grandes corporaciones para evitar su aprobación, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen que hace obligatorio que cualquier alimento o bebida que supere los valores establecidos por la Secretaría de Salud, en azúcares añadidos y grasas saturadas, sea rotulado mediante un etiquetado de advertencia.

Este dictamen que ya fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis en septiembre próximo, hace obligatorio que los productos, alimentos o bebidas no alcohólicas, incluyan información nutrimetal de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible.

Asimismo, fue eliminado el artículo transitorio que contenía el anterior dictamen en el que se establecía un grupo multidisciplinario para que en un plazo no mayor de un año, se propongan los lineamientos para la elaboración de las disposiciones normativas correspondientes para el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas que se consumen a nivel nacional.

En este debate, el dictamen tuvo votos a favor de Morena, PRI, PRD, Verde, MC y PT y PES y solamente el PAN se abstuvo al argumentar que al etiquetar los productos se estaría afectando a otros sectores como los productores de las materias primas con las que se elaboran los alimentos y bebidas no alcohólicas.