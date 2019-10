Alista Gobierno reporte "Quién es quién" de empresas que tuvieron contratos petroleros

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hará un "Quién es quién" de empresas que obtuvieron contratos para la exploración y la producción de petróleo con la reforma energética aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto.

"Quiero poner aquí en pantalla cómo van, quién es quién en la inversión, en la exploración, en la producción de petróleo de las 107 empresas, dónde están, porque también el pueblo de México requiere saber qué hicieron con lo de la Reforma Energética".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente fue cuestionado sobre la opinión de FMI que pide revisar el plan de negocios de Pemex, lo cual el mandatario rechazó, porque el plan es de lo mejor: no hay corrupción y se está administrando con eficiencia.

"¿Saben cuánto han invertido? Cero, porque consideran que no es negocio; entonces, qué tiene que hacer Pemex, si ni los que tienen los contratos están invirtiendo; eso también lo vamos a dar a conocer aquí, que la mayoría de estas empresas están pidiendo prórroga, están pidiendo más plazos".

El mandatario también rechazó aumentar los impuestos como recomienda el organismo internacional.

"Y lo otro que tampoco estoy de acuerdo con el Fondo, con todo respeto, es que no hay que aumentar impuestos, no se deben de aumentar impuestos, no hace falta aumentar impuestos.

"Y por eso el nuevo libro, porque es un modelo distinto, es una concepción distinta. Ellos no tienen en sus variables, esto pasa con las calificadoras, pasa con organismos financieros, no tienen todavía el factor corrupción considerado en sus análisis", dijo.