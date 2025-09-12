Alto impacto de Amazon y Mercado Libre en ventas en línea, según Cofece

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como resultado de la investigación hecha contra empresas que participan en el comercio electrónico minorista, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que Amazon y Mercado Libre incurren en barreras a la competencia, sin embargo, no hubo consenso para imponerles una sanción.

En un comunicado explicó que el pleno de la Comisión "determinó la existencia de barreras en el mercado de plataformas de comercio electrónico del lado de los vendedores; no obstante, no hubo consenso suficiente para ordenar medidas correctivas, ante la falta de certeza respecto de los beneficios que cada una de ellas conllevaba".

El análisis hecho por dicho organismo regulador de competencia encontró que el problema mayor está porque las dos plataformas no informan suficientemente la forma en que se eligen los productos que se muestran al principio en una búsqueda, en lo que se considera "oferta destacada".

"La Comisión observó que Amazon y Mercado Libre no ofrecen suficiente información a los vendedores sobre la manera en que se determina la 'oferta destacada', herramienta fundamental para comercializar exitosamente sus productos en la plataforma.

Además, otorgan mayor visibilidad a los productos de aquellos vendedores que contratan los servicios de logística con la propia plataforma".

Lo anterior podría provocar que los vendedores no tengan los elementos suficientes para decidir en qué plataformas les conviene ofertar sus productos y aprovechar así las oportunidades de comercializar un producto vía páginas de comercio electrónico.

Amazon y Mercado Libre acaparan el 85% de las ventas en línea

El órgano regulador ya había alertado en 2024 que Amazon y Mercado Libre acaparan el 85% de las ventas en línea y concentran al 65% de los compradores digitales en el país.

Esa alta concentración, indicó entonces, les permite fijar precios y establecer barreras a nuevos competidores, lo que representa "un desafío infranqueable para la expansión de los actores más pequeños presentes en el mercado electrónico en México".

Entre las prácticas identificadas destacan los programas de lealtad, como "Prime" y "Full", que inciden en el comportamiento de los compradores al vincularlos con servicios adicionales, entre ellos "streaming" o videojuegos.

La Cofece consideró que dichos programas, al generar efectos de red, "constituyen una barrera que reduce la competencia".

El regulador señaló que la investigación aporta evidencia sobre el funcionamiento del comercio electrónico y ofrece insumos para impulsar, en el futuro, "mayores condiciones de competencia fomentando un comercio electrónico más dinámico en beneficio de compradores, vendedores y la sociedad en general".