Amazon y México firman convenio para apoyar a pymes con 'Hecho en México'

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El secretario (ministro) de Economía de México, Marcelo Ebrard, firmó este martes un convenio de colaboración con Amazon para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas en la venta de productos nacionales en el país y en el extranjero a través del programa ´Hecho en México´.

"Damos un certificado porque lleva nuestro escudo y el nombre de nuestro país. Cada producto que dice eso, que tiene Aguilita con México, es México, somos todos", manifestó el titular de la dependencia a partir de un comunicado.

El acuerdo con la multinacional impulsará ´Hecho en México´, el programa del Gobierno de México, que tiene como propósito fortalecer la identidad de los productos nacionales y promover su competitividad global ante los posibles aranceles de Estados Unidos.

Según el documento, la colaboración consistirá en la promoción de productos certificados en la tienda de Amazon México, así como brindar capacitación gratuita a las pymes y productores sobre el uso de herramientas, técnicas y mejores prácticas para lograr, por ejemplo, la digitalización de los negocios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La colaboración de Amazon México con la Secretaría de Economía se alinea con nuestros esfuerzos para promover la competitividad de los emprendedores mexicanos y ayudarlos a incorporarse a la economía digital", afirmó el gerente de la compañía en el país, Pedro Huerta.

También precisó que los usuarios de Amazon podrán identificar los productos mexicanos certificados a partir de una sección especialmente rediseñada para 'Hecho en México', en la cual estarán disponibles más de 80 mil productos.

El más reciente informe económico sobre el impacto de la empresa dirigida por Jeff Bezos en las pymes mexicanas, registra que alrededor de 27 mil de estas venden más de 5 millones de productos a través de esta plataforma, de las cuales 99 % son pymes, lo que equivale a una generación de 52 mil empleos.