AMIA persiste en la eliminación de aranceles antes de revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que agrupa a todos los fabricantes de vehículos en el país, aseguró que seguirá insistiendo en eliminar los aranceles que Estados Unidos impuso este año para exportar vehículos desde México.

Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, comentó que el próximo año se dará la revisión del T-MEC y habrá ajustes que definirán el actuar de la industria en México.

En una reunión con medios con motivo de fin de año, Garza comentó que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá coinciden en que el T-MEC debe seguir adelante.

"Todos están convencidos que el T-MEC ha sido bueno, requiere ajustes, tratado va a haber, pero vamos a ver cómo vamos a quedar cada uno de los sectores", indicó.

Asimismo, aseguró que la industria automotriz seguirá buscando que se eliminen los aranceles.

"Vamos a pelear por el 0% y el acceso al libre mercado que es lo que nos ha permitido crecer esta industria en los últimos 30 años", afirmó.

AMIA destacó que para el próximo año tienen dos temas importantes: la revisión del tratado que inicia en junio.

Y el segundo, la revisión de los aranceles bajo la Sección 232 y los impuestos por motivos de seguridad para que los eliminen antes de que inicie la revisión del T-MEC.

"Toda la industria automotriz está alienada en que somos altamente complementarios y requerimos de las acciones de los tres países para fortalecer a la industria y si no trabajamos juntos como región, no se va a poder competir con otras regiones", declaró.

El presidente de AMIA destacó que el año pasado China fabricó 31 millones de vehículos, mientras que en América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) se fabricaron 18 millones, casi la mitad de lo que hace China.

En Europa se fabricaron cerca de 16 millones de vehículos en 2024.